Narodowy Bank Polski miał - według stanu na koniec kwietnia br. - 595 ton złota - poinformował szef NBP Adam Glapiński. To o 13 ton więcej niż pod koniec marca br. Prezes banku centralnego zaznaczył, że wartość niezrealizowanych zysków na złocie to obecnie ok. 160 mld zł.
Według stanu na koniec kwietnia 2026 r., tego aktualnego najbardziej stanu (…), posiadamy obecnie około 600 ton złota, dokładnie 595 ton złota. A dążymy (…) do osiągnięcia poziomu 700 ton, zgodnie z decyzją, z uchwałą zarządu. My cały czas to złoto kupujemy
— powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas konferencji prasowej.
NBP dokupił 13 ton złota
Szef NBP przed miesiącem informował, że zgodnie ze stanem na koniec marca br. NBP miał 582 tony złota, co oznacza, że w ciągu miesiąca dokupił 13 ton złota.
Glapiński przekazał również, że niezrealizowany zysk na złocie oscyluje obecnie wokół ok. 160 mld zł. Jak zaznaczył, jest to nadwyżka wartości rynkowej złota nad wartością, którą NBP ma w księgach.
Można ubolewać, że to już nie jest 197 (mld zł - PAP) (…), teraz jest 160, bo tu się zmienia cena złota przecież, ale zaraz będzie dużo więcej niż było na początku
— dodał szef banku centralnego.
Zaznaczył, że cena złota spadła po wybuchu kryzysu na Bliskim Wschodzie, ale jego zdaniem, ceny kruszcu „niewątpliwie wrócą do bardzo wysokich, jeśli nie o wiele wyższych niż poprzednio poziomów”.
Przewidywania banku centralnego
Prezes NBP przypomniał też, że już w sierpniu ub.r. bank centralny przewidywał stratę za 2025 r. w wysokości ok. 30 mld zł.
NBP wskazywało wtedy, że istotne umocnienie złotego wobec walut obcych, szczególnie dolara amerykańskiego, będzie skutkować ujemnym wynikiem finansowym przekraczającym 30 miliardów
— dodał.
Zaznaczył przy tym, że NBP wskazywał, że „ewentualna wpłata” na zakup uzbrojenia dla Polski „mogłaby dotyczyć zysku za rok 2026, a więc środków przekazywanych dopiero w roku 2027”.
W poniedziałek NBP poinformował, że strata banku centralnego za 2025 r. wyniosła 35,74 mld zł.
PAP/tt
