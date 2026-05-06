Dramatyczne wyniki państwowych spółek za rządów Tuska. Czwarta strata netto! Obajtek: Zarządzanie bezpartyjnych fachowców

Donald Tusk / autor: Fratria
Donald Tusk / autor: Fratria

To już czwarta strata netto państwowych spółek od kiedy rządzą nimi menedżerowie wybrani przez ekipę Donalda Tuska! Do sprawy fatalnych wyników odniósł się były prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Jak wynika z ustaleń „Business Insider”, strata państwowych spółek w czwartym kwartale 2025 roku to już ponad miliard złotych.

Na osiem pierwszych kwartałów, w których państwowymi spółkami notowanymi na giełdzie zarządzali menedżerowie z nadania ministrów rządu Donalda Tuska, łączna strata netto zdarza się już czwarty raz. W czwartym kwartale 2025 r. przekroczyła miliard złotych

– czytamy.

W czwartym kwartale 2025 r. suma wyników 19 spółek giełdowych kontrolowanych przez Skarb Państwa okazała się stratą, która wyniosła 1 mld 42 mln zł. I nie jest to pierwszy kwartał na minusie. Od 2024 r., czyli od wymiany menedżerów poprzedniego rządu na nowych, naliczyliśmy takich już cztery. Na osiem możliwych. Czyli połowa czasu zarządzania menedżerów z nadania obecnego rządu skończyła się stratami

– pisze portal.

Okazuje się, że największą stratę wśród państwowych firm odnotował Orlen.

Największą stratę wśród państwowych spółek poniósł Orlen. Aż minus 5,5 mld zł wyniósł wynik netto Grupy Orlen w czwartym kwartale 2025 r.

– czytamy.

Pomimo trudnej sytuacji państwowa spółka wypłaci… największą dywidendę w historii.

Konkretnie 8 zł na akcję, czyli 9,3 mld zł pójdzie do akcjonariuszy i na podatek związany z dywidendą. Dywidenda wyższa niż zysk netto w przypadku Orlenu będzie już zresztą drugi rok z rzędu.

Prezes spółki Ireneusz Fąfara winą za sytuację obarcza… Daniela Obajtka. Opowiada o rzekomych błędach swoje poprzednika.

To one bilansowo kosztowały nas 16 mld zł [w skali dwóch lat]” — ocenił prezes Orlenu

– czytamy.

Wpis Daniela Obajtka

Do sprawy odniósł się sam Daniel Obajtek we wpisie na portalu X.

Takie są efekty zarządzania bezpartyjnych fachowców. W 4. kwartale 2025 19 spółek giełdowych kontrolowanych przez Skarb Państwa miało stratę, w sumie 1 mld 42 mln zł

– napisał były prezes Orlenu.

mly/businessinsider.com.pl/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych