To już czwarta strata netto państwowych spółek od kiedy rządzą nimi menedżerowie wybrani przez ekipę Donalda Tuska! Do sprawy fatalnych wyników odniósł się były prezes Orlenu Daniel Obajtek.
Jak wynika z ustaleń „Business Insider”, strata państwowych spółek w czwartym kwartale 2025 roku to już ponad miliard złotych.
– czytamy.
W czwartym kwartale 2025 r. suma wyników 19 spółek giełdowych kontrolowanych przez Skarb Państwa okazała się stratą, która wyniosła 1 mld 42 mln zł. I nie jest to pierwszy kwartał na minusie. Od 2024 r., czyli od wymiany menedżerów poprzedniego rządu na nowych, naliczyliśmy takich już cztery. Na osiem możliwych. Czyli połowa czasu zarządzania menedżerów z nadania obecnego rządu skończyła się stratami
– pisze portal.
Największą stratę wśród państwowych spółek poniósł Orlen. Aż minus 5,5 mld zł wyniósł wynik netto Grupy Orlen w czwartym kwartale 2025 r.
– czytamy.
Pomimo trudnej sytuacji państwowa spółka wypłaci… największą dywidendę w historii.
Konkretnie 8 zł na akcję, czyli 9,3 mld zł pójdzie do akcjonariuszy i na podatek związany z dywidendą. Dywidenda wyższa niż zysk netto w przypadku Orlenu będzie już zresztą drugi rok z rzędu.
Prezes spółki Ireneusz Fąfara winą za sytuację obarcza… Daniela Obajtka. Opowiada o rzekomych błędach swoje poprzednika.
„To one bilansowo kosztowały nas 16 mld zł [w skali dwóch lat]” — ocenił prezes Orlenu
– czytamy.
Wpis Daniela Obajtka
Do sprawy odniósł się sam Daniel Obajtek we wpisie na portalu X.
Takie są efekty zarządzania bezpartyjnych fachowców. W 4. kwartale 2025 19 spółek giełdowych kontrolowanych przez Skarb Państwa miało stratę, w sumie 1 mld 42 mln zł
– napisał były prezes Orlenu.
