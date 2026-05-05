Gdy Waszyngton chroni gospodarkę i rynek cłami, a Pekin stawia na subsydia, Bruksela powinna zmienić swoją politykę gospodarczą. Jeśli tego nie zrobi, pozostanie w tyle – otwartym tekstem zaczynają mówić członkowie gospodarczych elit UE.
Unia Europejska niepotrzebnie trzyma się dotychczasowego liberalnego modelu gospodarczego, bo traci dystans do Chin i USA, które lepiej dbają o rozwój – to najkrótszy wniosek z wywiadu, jakiego udzielił prezes Banku Centralnego Belgii Pierre Wunsch dziennikowi „Financial Times”.
Jego zdaniem Wspólnota musi dostosować się do nowej geopolitycznej rzeczywistości, którą wyznaczają właśnie Stany Zjednoczone i Chiny, zmieniając dotychczasowe zasady gry. Tymczasem władze unijne popierają ciągle i wierzą w „liberalny model gospodarczy”, ograniczenie roli państwa i moc kolejnych umów o wolnym handlu. I taką postawę Pierre Wunsch uważa za „naiwność” i źródło tego, że Unia „po prostu nie jest konkurencyjna”.…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/759568-koniec-liberalnych-marzen-w-unii-centralizacja-albo-rozpad
