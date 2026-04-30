Narodowy Bank Polski otrzymał nagrodę Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Pieniądza za opracowanie i wdrożenie Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego – podał bank centralny w komunikacie.
Narodowy Bank Polski (…) otrzymał 30 kwietnia 2026 r. prestiżową nagrodę Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Pieniądza (IACA) za najlepszą na świecie inicjatywę wzmacniającą odporność obrotu gotówkowego (Best Cash Cycle Resiliency Project/Initiative). Wyróżnienie przyznano podczas Global Currency Forum za opracowanie i wdrożenie Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego
-– podał polski bank centralny.
Ważność własnej waluty
NBP przypomniał, że Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego została opracowana na forum Rady ds. obrotu gotówkowego przy Zarządzie NBP.
Cieszymy się, że Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego została doceniona na forum międzynarodowym. To potwierdzenie, że konsekwentne działania na rzecz wzmacniania odporności systemu gotówkowego mają realne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. Własna waluta i gotówka pozostają kluczowym elementem bezpieczeństwa finansowego państwa
— powiedział prezes NBP Adam Glapiński, cytowany w komunikacie.
Ocenił, że „skuteczność Strategii została potwierdzona m.in. podczas gwałtownego wzrostu popytu na gotówkę po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r.”.
Realizacja Strategii stworzyła również nową jakość współpracy pomiędzy bankiem centralnym, uczestnikami rynku gotówkowego oraz krajowymi regulatorami. Podejście to, oparte na partnerstwie i długofalowym planowaniu, stanowi przykład nowoczesnego zarządzania obiegiem gotówki i wzmacniania jego odporności
— dodał.
Nagroda IACA
Nagroda IACA (International Association of Currency Affairs) jest przyznawana przez międzynarodową organizację zrzeszającą 77 członków, w tym banki centralne (m.in. Bank of England, The Federal Reserve, Schweizerische Nationalbank, Banque de France, Narodowy Bank Polski), producentów znaków pieniężnych i komponentów (m.in. Polska Wytwórnię Papierów Wartościowych SA, Mennicę Polska SA, Monnaie de Paris), firmy zajmujące się procesowaniem gotówki oraz podmioty oferujące usługi dla sektora gotówkowego.
Stowarzyszenie, działające od 2004 r. jako organizacja non profit, stanowi globalne forum współpracy na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa obrotu gotówkowego.
tkwl/PAP/nbp.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/759212-nbp-z-prestizowa-miedzynarodowa-nagroda-wdrozyl-wazna-strategie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.