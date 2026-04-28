Prezydent Karol Nawrocki w Dubrowniku wziął udział we wspołnej konferencji prasowej z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem i prezydentem Słowacji Peterem Pellegrinim.
Dla mnie to szczególne wydarzenie, bowiem po raz pierwszy jako prezydent Polski biorę udział w inicjatywie Trójmorza - w miejscu, w którym były jej początki
— powiedział.
Z wielką dumą, jako nowy prezydent Polski, będę wspierał tę inicjatywę, która funkcjonuje ponad dekadę
— wskazał.
Polska pełni rolę zarówno państwa założycielskiego, jak i nieustannego orędownika tej inicjatywy. Postrzegam tę inicjatywę jako podstawę konkurencyjności Europy i motor współpracy transatlantyckiej
— zauważył.
Czytaj także
G20
Karol Nawrocki przypomniał, że „Polska w tym roku weźmie udział w pracach grupy G20”.
Zaproszenie od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa kierowane w kierunku Polski pokazuje z jednej strony bardzo dynamiczny rozwój Rzeczpospolitej, ale także umiejętność […] transformacji gospodarczej, ekonomicznej i politycznej. Jest to gest w kierunku wszystkich polskich przedsiębiorców i pracowników, którzy wypracowali tak dobre wskaźniki polskiej gospodarki
— podkreślił.
Dlatego bardzo się cieszę, że wszystkie kraje członkowskie inicjatywy Trójmorza w ostatecznej deklaracji wskazały ten sukces Polski jako sukces i Polskę jako reprezentanta całego regionu inicjatywy Trójmorza na szczycie G20
— dodał.
Bank Rozwoju Trójmorza
Prezydent wskazał także dalsze kroki, jakie powinna podjąć Inicjatywa Trójmorza.
Myślę, że to już jest moment, w którym powinniśmy zacząć dyskutować o stworzeniu mechanizmów finansowania infrastruktury wokół Banku Rozwoju Trójmorza. O tym dyskutowaliśmy i myślę, że to jest przed nami. To jest ten krok, którego oczekuje inicjatywa Trójmorza
— wskazał.
Część dyskusji odbywała się także wokół instytucjonalizacji inicjatywy Trójmorza i to są kolejne kroki, które będą dawały tej inicjatywie możliwości w kolejnych latach bądź kolejnych dekadach. Myślę, że wśród państw inicjatywy Trójmorza generalnie jest zrozumienie tego typu kierunku, który byśmy chcieli przyjąć
— zaznaczył.
Polska bramą
Karol Nawrocki zauważył, że Polska jest gotowa, aby stać się bramą północy dla amerykańskiego gazu.
Potencjał współpracy naszego regionu to także współpraca ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. […] Strategicznym partnerem nie tylko Rzeczypospolitej, ale także inicjatywy Trójmorza są Stany Zjednoczone Ameryki
— powiedział.
Polska jest gotowa do tego, aby stać się bramą północy dla amerykańskiego gazu do całego regionu. Podobne połączenia interkonektorami odbywają się oczywiście na południu Europy. Ja mówię o możliwościach Morza Bałtyckiego, polskich terminali, Świnoujściu, inwestycji w terminal pływający na Morzu Bałtyckim
— wskazał.
Polska jest gotowa do tego, aby stać się bramą północy dla budowania odpowiedzialności i niepodległości energetycznej. To jeden z większych sukcesów państw inicjatywy Trójmorza, że udało nam się odciąć od rosyjskiego gazu
— zaznaczył.
Adrian Siwek/X/300 Polityka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/759074-prezydent-polska-brama-dla-amerykanskiego-gazu
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.