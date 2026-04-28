Propozycja dla Trójmorza. Prezydent Nawrocki: Polska jest gotowa do tego, aby stać się bramą północy dla amerykańskiego gazu

Prezydent Nawrocki na szczycie Inicjatywy Trójmorza / autor: prezydent.pl
Polska jest gotowa do tego, aby stać się bramą północy dla amerykańskiego gazu do całego regionu. Podobne połączenia interkonektorami odbywają się oczywiście na południu Europy. Ja mówię o możliwościach Morza Bałtyckiego, polskich terminali, Świnoujściu, inwestycji w terminal pływający na Morzu Bałtyckim" - mówił prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent Karol Nawrocki w Dubrowniku wziął udział we wspołnej konferencji prasowej z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem i prezydentem Słowacji Peterem Pellegrinim.

Dla mnie to szczególne wydarzenie, bowiem po raz pierwszy jako prezydent Polski biorę udział w inicjatywie Trójmorza - w miejscu, w którym były jej początki

— powiedział.

Z wielką dumą, jako nowy prezydent Polski, będę wspierał tę inicjatywę, która funkcjonuje ponad dekadę

— wskazał.

Polska pełni rolę zarówno państwa założycielskiego, jak i nieustannego orędownika tej inicjatywy. Postrzegam tę inicjatywę jako podstawę konkurencyjności Europy i motor współpracy transatlantyckiej

— zauważył.

G20

Karol Nawrocki przypomniał, że „Polska w tym roku weźmie udział w pracach grupy G20”.

Zaproszenie od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa kierowane w kierunku Polski pokazuje z jednej strony bardzo dynamiczny rozwój Rzeczpospolitej, ale także umiejętność […] transformacji gospodarczej, ekonomicznej i politycznej. Jest to gest w kierunku wszystkich polskich przedsiębiorców i pracowników, którzy wypracowali tak dobre wskaźniki polskiej gospodarki

— podkreślił.

Dlatego bardzo się cieszę, że wszystkie kraje członkowskie inicjatywy Trójmorza w ostatecznej deklaracji wskazały ten sukces Polski jako sukces i Polskę jako reprezentanta całego regionu inicjatywy Trójmorza na szczycie G20

— dodał.

Bank Rozwoju Trójmorza

Prezydent wskazał także dalsze kroki, jakie powinna podjąć Inicjatywa Trójmorza.

Myślę, że to już jest moment, w którym powinniśmy zacząć dyskutować o stworzeniu mechanizmów finansowania infrastruktury wokół Banku Rozwoju Trójmorza. O tym dyskutowaliśmy i myślę, że to jest przed nami. To jest ten krok, którego oczekuje inicjatywa Trójmorza

— wskazał.

Część dyskusji odbywała się także wokół instytucjonalizacji inicjatywy Trójmorza i to są kolejne kroki, które będą dawały tej inicjatywie możliwości w kolejnych latach bądź kolejnych dekadach. Myślę, że wśród państw inicjatywy Trójmorza generalnie jest zrozumienie tego typu kierunku, który byśmy chcieli przyjąć

— zaznaczył.

Polska bramą

Karol Nawrocki zauważył, że Polska jest gotowa, aby stać się bramą północy dla amerykańskiego gazu.

Potencjał współpracy naszego regionu to także współpraca ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. […] Strategicznym partnerem nie tylko Rzeczypospolitej, ale także inicjatywy Trójmorza są Stany Zjednoczone Ameryki

— powiedział.

Polska jest gotowa do tego, aby stać się bramą północy dla amerykańskiego gazu do całego regionu. Podobne połączenia interkonektorami odbywają się oczywiście na południu Europy. Ja mówię o możliwościach Morza Bałtyckiego, polskich terminali, Świnoujściu, inwestycji w terminal pływający na Morzu Bałtyckim

— wskazał.

Polska jest gotowa do tego, aby stać się bramą północy dla budowania odpowiedzialności i niepodległości energetycznej. To jeden z większych sukcesów państw inicjatywy Trójmorza, że udało nam się odciąć od rosyjskiego gazu

— zaznaczył.

Adrian Siwek/X/300 Polityka

