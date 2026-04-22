Śliwka do Kosiniaka-Kamysza: SAFE 0% jest tak dobry, że go pan przepisał i nadregulował. Teraz obydwa są w zamrażarce Czarzastego, prawda?

Andrzej Śliwka i Władysław Kosiniak-Kamysz / autor: Fratria
Na stole leży świetny prezydencki projekt SAFE 0%. Jest tak dobry, że Pan go przepisał i nadregulował, a następnie pana partia zgłosiła go w Sejmie - napisał poseł PiS Andrzej Śliwka w odpowiedzi na wpis Władysława Kosiniaka-Kamysza, który krytykował wspomniany projekt i wiązał go m.in. z kłopotami radomskiej Fabryki Broni „Łucznik”. Opinię szefa MON odrzucił nie tylko polemizujący z nim poseł. Wcześniej zaprzeczył mu również szef jednej z organizacji związkowych w spółce.

Kosiniak-Kamysz: Rząd cały czas pracuje nad tym

Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na X, że zawetowane przez prezydenta projekty programu unijnej pożyczki SAFE „obejmowały kontrakty w polskim przemyśle zbrojeniowym”.

Weto ustawy blokuje sprawne wykorzystanie finansowania z UE. Rząd cały czas pracuje nad tym, żeby polski przemysł i polskie bezpieczeństwo jak najmniej ucierpiały na tym wecie.

— stwierdził szef MON.

Następnie przeszedł do sprawy Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu.

Łucznik dostarcza broń nie tylko dla Wojska Polskiego. Produkty kupują także służby podległe MSWiA. Weto SAFE to właśnie brak zamówień dla Straży Granicznej, która kupuje produkty fabryki w Radomiu.

— podkreślił Kosiniak-Kamysz i stwierdził, że Wojsko Polskie przy obecnym rządzie, „zawiera kontrakty, na które jest finansowanie”. Jego zdaniem właśnie to „różni obecny rząd od poprzedniego”.

Weto czy 5 proc. marży?

Z takim postawieniem sprawy nie zgadza się Tomasz Strzecha, przewodniczący zakładowego związku zawodowego.

W rozmowie z portalem wPolityce.pl podał zupełnie inny powód braku zamówień dla służb MSWiA.

Matka spółka PGZ wymyśliła sobie, że w spółkach, które mają dobre wyniki, narzuci dodatkowe marże, tj. 5 proc. na każdy produkt. Jak my mamy konkurować z zagranicznymi podmiotami, jak nasz produkt nie dość, że ma cenę stałą, to jeszcze musimy dokładać 5 proc. marży?

— podkreślił Tomasz Strzecha

Często przegrywamy przetargi na zamówienia choćby dla policji i innych służb MSWiA, bo nie możemy podać odpowiedniej ceny

— dodał związkowiec, który narzekał też na brak zamówień z MON.

Władysław Kosiniak-Kamysz w wymianie zdań z posłem Śliwką stwierdził jednak, że:

Od pierwszych dni tego rządu działamy tak, żeby CO NAJMNIEJ 50% budżetu na obronność było wydawane w polskim przemyśle zbrojeniowym.

Już w pierwszym miesiącu sprawowania przez nas rządów zawartych zostało 8 umów na zbrojenia o wartości 19 mld, z czego aż 18 mld zł trafiło do polskich zakładów zbrojeniowych, PGZ i innych podmiotów zbrojeniowych

— wyliczał szef resortu obrony.

W 2025 r. z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych wydaliśmy 51,4 mld zł. W 2023 r. – kiedy rządził PIS - było to 23,3 mld zł – a więc ponad dwukrotnie mniej. Takie są fakty.

— podsumował

Śliwka: 40 dni w zamrażarce

Do wyjaśnień szefa MON krytycznie odniósł się Andrzej Śliwka.

Na stole leży świetny prezydencki projekt SAFE 0%. Jest tak dobry, że Pan go przepisał i nadregulował, a następnie Pana partia zgłosiła go w Sejmie. Pan marszałek Czarzasty i Pan marszałek Piotr Zgorzelski trzymają projekt pana prezydenta Nawrockiego już 40 dni w zamrażarce. Pana projekt chyba też? Prawda?

— pytał PiS, który przypomniał losy radomskiego „Łucznika” za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy i porównał ją z obecną sytuacją spółki.

Fabryka Broni „Łucznik” znakomicie rozwinęła się za rządów PiS. Udało się rozbudować zakład, zwiększyć przychody czterokrotnie, a zysk netto trzynastokrotnie. Za Państwa rządów już w maju kończą się kontrakty, a blisko 140 pracowników z 600-osobowej załogi może stracić pracę.

— zaznaczył Śliwka.

Poseł podkreślił również, że ze „środków prezydenckiego SAFE 0% można byłoby finansować zakupy również na rzecz Policji i Straży Granicznej”.

Szkoda, że pominął Pan strażaków. Tak na marginesie, bardzo żałuję, że tak długo zwlekaliście z nową ustawą modernizacyjną.

— dodał.

Poseł krótko skomentował także sprawę zabezpieczenia pieniędzy na kontrakty.

Żaden mechanizm z Państwa strony nie został zmieniony, dlatego bardzo proszę, aby nie wprowadzał Pan opinii publicznej w błąd

— podkreślił polityk PiS.

Co z zakupami w polskim przemyśle?

Obietnica 50 proc. na zakupy w polskim przemyśle zbrojeniowym, według posła Śliwki, też nie jest spełniana.

Obiecał Pan 50% w PPO. Po dwóch latach tego nie ma. W SAFE miało być 89%. Co szokujące, Minister Bejda negatywnie zaopiniował moją poprawkę, która miała to zagwarantować w ustawie”

— punktował Andrzej Śliwka.

W podobnym tonie odniósł się do kwestii Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

W kwestii FWSZ porównuje Pan pierwszy pełny rok funkcjonowania funduszu do dwóch kolejnych lat, choć sam Pan wie, że kontrakty zawierane w latach 2022–2023 również wchodzą w budzet FWSZ w kolejnych latach. Stosuje Pan dokładnie ten sam mechanizm. Pana publicystyka nie wytrzymuje w zderzeniu z faktami

— podsumował poseł PiS.

SC/X/wPolityce.pl

