Na stole leży świetny prezydencki projekt SAFE 0%. Jest tak dobry, że Pan go przepisał i nadregulował, a następnie pana partia zgłosiła go w Sejmie - napisał poseł PiS Andrzej Śliwka w odpowiedzi na wpis Władysława Kosiniaka-Kamysza, który krytykował wspomniany projekt i wiązał go m.in. z kłopotami radomskiej Fabryki Broni „Łucznik”. Opinię szefa MON odrzucił nie tylko polemizujący z nim poseł. Wcześniej zaprzeczył mu również szef jednej z organizacji związkowych w spółce.
Kosiniak-Kamysz: Rząd cały czas pracuje nad tym
Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na X, że zawetowane przez prezydenta projekty programu unijnej pożyczki SAFE „obejmowały kontrakty w polskim przemyśle zbrojeniowym”.
Weto ustawy blokuje sprawne wykorzystanie finansowania z UE. Rząd cały czas pracuje nad tym, żeby polski przemysł i polskie bezpieczeństwo jak najmniej ucierpiały na tym wecie.
— stwierdził szef MON.
Następnie przeszedł do sprawy Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu.
Łucznik dostarcza broń nie tylko dla Wojska Polskiego. Produkty kupują także służby podległe MSWiA. Weto SAFE to właśnie brak zamówień dla Straży Granicznej, która kupuje produkty fabryki w Radomiu.
— podkreślił Kosiniak-Kamysz i stwierdził, że Wojsko Polskie przy obecnym rządzie, „zawiera kontrakty, na które jest finansowanie”. Jego zdaniem właśnie to „różni obecny rząd od poprzedniego”.
Weto czy 5 proc. marży?
Z takim postawieniem sprawy nie zgadza się Tomasz Strzecha, przewodniczący zakładowego związku zawodowego.
W rozmowie z portalem wPolityce.pl podał zupełnie inny powód braku zamówień dla służb MSWiA.
Matka spółka PGZ wymyśliła sobie, że w spółkach, które mają dobre wyniki, narzuci dodatkowe marże, tj. 5 proc. na każdy produkt. Jak my mamy konkurować z zagranicznymi podmiotami, jak nasz produkt nie dość, że ma cenę stałą, to jeszcze musimy dokładać 5 proc. marży?
— podkreślił Tomasz Strzecha
Często przegrywamy przetargi na zamówienia choćby dla policji i innych służb MSWiA, bo nie możemy podać odpowiedniej ceny
— dodał związkowiec, który narzekał też na brak zamówień z MON.
Władysław Kosiniak-Kamysz w wymianie zdań z posłem Śliwką stwierdził jednak, że:
Od pierwszych dni tego rządu działamy tak, żeby CO NAJMNIEJ 50% budżetu na obronność było wydawane w polskim przemyśle zbrojeniowym.
Już w pierwszym miesiącu sprawowania przez nas rządów zawartych zostało 8 umów na zbrojenia o wartości 19 mld, z czego aż 18 mld zł trafiło do polskich zakładów zbrojeniowych, PGZ i innych podmiotów zbrojeniowych
— wyliczał szef resortu obrony.
W 2025 r. z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych wydaliśmy 51,4 mld zł. W 2023 r. – kiedy rządził PIS - było to 23,3 mld zł – a więc ponad dwukrotnie mniej. Takie są fakty.
— podsumował
Śliwka: 40 dni w zamrażarce
Do wyjaśnień szefa MON krytycznie odniósł się Andrzej Śliwka.
Na stole leży świetny prezydencki projekt SAFE 0%. Jest tak dobry, że Pan go przepisał i nadregulował, a następnie Pana partia zgłosiła go w Sejmie. Pan marszałek Czarzasty i Pan marszałek Piotr Zgorzelski trzymają projekt pana prezydenta Nawrockiego już 40 dni w zamrażarce. Pana projekt chyba też? Prawda?
— pytał PiS, który przypomniał losy radomskiego „Łucznika” za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy i porównał ją z obecną sytuacją spółki.
Fabryka Broni „Łucznik” znakomicie rozwinęła się za rządów PiS. Udało się rozbudować zakład, zwiększyć przychody czterokrotnie, a zysk netto trzynastokrotnie. Za Państwa rządów już w maju kończą się kontrakty, a blisko 140 pracowników z 600-osobowej załogi może stracić pracę.
— zaznaczył Śliwka.
Poseł podkreślił również, że ze „środków prezydenckiego SAFE 0% można byłoby finansować zakupy również na rzecz Policji i Straży Granicznej”.
Szkoda, że pominął Pan strażaków. Tak na marginesie, bardzo żałuję, że tak długo zwlekaliście z nową ustawą modernizacyjną.
— dodał.
Poseł krótko skomentował także sprawę zabezpieczenia pieniędzy na kontrakty.
Żaden mechanizm z Państwa strony nie został zmieniony, dlatego bardzo proszę, aby nie wprowadzał Pan opinii publicznej w błąd
— podkreślił polityk PiS.
Co z zakupami w polskim przemyśle?
Obietnica 50 proc. na zakupy w polskim przemyśle zbrojeniowym, według posła Śliwki, też nie jest spełniana.
Obiecał Pan 50% w PPO. Po dwóch latach tego nie ma. W SAFE miało być 89%. Co szokujące, Minister Bejda negatywnie zaopiniował moją poprawkę, która miała to zagwarantować w ustawie”
— punktował Andrzej Śliwka.
W podobnym tonie odniósł się do kwestii Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.
W kwestii FWSZ porównuje Pan pierwszy pełny rok funkcjonowania funduszu do dwóch kolejnych lat, choć sam Pan wie, że kontrakty zawierane w latach 2022–2023 również wchodzą w budzet FWSZ w kolejnych latach. Stosuje Pan dokładnie ten sam mechanizm. Pana publicystyka nie wytrzymuje w zderzeniu z faktami
— podsumował poseł PiS.
