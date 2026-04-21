Portal Nowy Świat24 opublikował najnowsze dane o długu zaciągniętym przez Skarb Państwa za rządów koalicji Donalda Tuska. „Przekroczyliśmy kochani 2 biliony zł (dokładnie: 2 050 000 000 000) i nie zatrzymujemy się!” - czytamy w portalu. Zbigniew Kuźmiuk, komentując ten wpis, dodał, że jest jeszcze gorzej i prognozuje, że dług wzrośnie do 2,7 biliona złotych.
Ponad 700 mld z złotych w ciągu 2 lat i 3 miesięcy
Zadłużenie Polski pod rządami Donalda Tuska rośnie systematycznie, a prognozy wskazują na kosmiczne kwoty. Portal NowyŚwiat24 powołał się na dane Ministerstwa Finansów i poinformował o wyczynach ekipy Tuska w pierwszym kwartale tego roku i od początku urzędowania.
Przez pierwsze trzy miesiące tego roku (styczeń-marzec) rząd Donalda Tuska zaciągnął 100 miliardów zł nowego długu.
— pisze portal.
Ile zaciągnęli nowego długu w imieniu Polski odkąd przejęli władzę? 704 000 000 000 zł w imieniu Skarbu Państwa. Tak, 704 miliardów złotych w ciągu dwóch lat i trzech miesięcy. To oznacza, że w tak krótkim czasie, „wypracowali” 1/3 całego dzisiejszego zadłużenia Polski
— podlicza.
Według prognozy przytoczonej przez Zbigniewa Kuźmiuka jest jeszcze gorzej, a na koniec roku dług EDP, czyli zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych, liczone według metodologii unijnej, przekroczy 2,7 biliona zł.
Kuźmiuk: Świadomie do tego doprowadziliście
Stan finansów publicznych był kilka dni temu omawiany w Sejmie. Wówczas posłowie opozycji nie pozostawili na rządzących suchej nitki.
W finansach publicznych mamy dramatyczną sytuację. Deficyt w 2024 roku wyniósł 211 mld zł. Za 2025 rok to 276 mld, a ten prognozowany na rok obecny to 272 mld zł. Suma tych trzech to blisko 750 mld zł. dodatkowego długu publicznego. Będąc w opozycji, atakowaliście nas, że pożyczamy poza budżetem na realizację zadań publicznych, więc wy bez żadnych skrupułów kontynuujecie to na wielką skalę. Zaledwie w trzy lata dług publiczny wzrósł o 1,1 biliona. Przez osiem lata rządów PiS wzrósł o około 700 mld zł. […] Szczególnie dramatyczna sytuacja jest w NFZ, a wy rozkładacie ręce i mówicie: „Nie mamy przestrzeni fiskalnej”. Tak, nie macie przestrzeni fiskalnej, ponieważ świadomie do doprowadziliście do dramatu w finansach publicznych
— alarmowała Zbigniew Kuźmiuk.
W podobnym tonie wypowiadał się też Michał Wójcik.
Sytuacja jest bezprecedensowa. Stan finansów publicznych jest po prostu tragiczny. To, co wy opowiadacie nijak ma się do rzeczywistości. Dzienny przyrost długu publicznego, to miliard złotych. W ciągu trzech lat dług przyrósł o 80 proc. tego, co było 3 lata temu. Mam wrażenie, że nikt nad tym już nie panuje
— mówił poseł PiS
Dług bez społecznych wydatków
Co ciekawe dług publiczny, jak podkreślali posłowie opozycji, rośnie bez wprowadzenia nowych, kosztownych programów społecznych. Zwrócił na to uwagę poseł Łukasz Schreiber.
Najbardziej przerażający jest fakt, że dług publiczny rośnie, pomimo że nie ma żadnych nowych programów społecznych, rośnie przy takiej służbie zdrowia, do której doprowadziliście, rośnie, gdy degradujecie polską naukę. To jest nieprawdopodobne. Gdyby to miało być spowodowane wielkim bumem rozwojowym, ale też nie. Wy ten rozwój doprowadzacie do ruiny. Krótko mówiąc, jest to katastrofa na całej linii, nic dziwnego, skoro tak bardzo wam uciekają wszędzie pieniądze
— komentował polityk PiS.
Czytaj także
