Zygmunt Solorz spotkał się z Donaldem Trumpem w USA. Ujawniono kulisy rozmowy. Była mowa o dużych inwestycjach

autor: PAP/EPA/RONDA CHURCHILL/Fratria
autor: PAP/EPA/RONDA CHURCHILL/Fratria

Polski miliarder Zygmunt Solorz spotkał się w pierwszej połowie kwietnia z prezydentem USA Donaldem Trumpem. „Puls Biznesu” ujawnił kulisy tego spotkania.

Do rozmów doszło w Trump Winery, która jest prywatną posiadłością prezydenta USA w Wirginii. Omówiono sprawy inwestycji w energetykę, sztuczną inteligencję oraz kosmos. Konkretnie chodziło o plany Zygmunta Solorza dotyczące inwestycji w amerykańskie firmy, które działają w sektorach zaawansowanych technologii.

Wyraziłem prezydentowi Trumpowi uznanie dla jego wizji i przywództwa oraz zamiar dokonania znaczących inwestycji w Stanach Zjednoczonych, niekwestionowanym centrum innowacji technologicznych. Współpraca w dziedzinie energetyki, sztucznej inteligencji i kosmosu ma ogromny potencjał, aby napędzać wzrost gospodarczy w obu naszych krajach

— podkreślił Zygmunt Solorz w komunikacie prasowym przytoczonym przez „Puls Biznesu”.

Jestem dumny, że mogę pomóc w zawieraniu nowych umów, które wzmocnią więzi między USA a Polską na kolejne pokolenia

— dodał.

Puls Biznesu” podał też, że w czasie spotkania pojawiły się też wątki prywatne, w tym temat boksu, który to sport lubią obydwaj panowie.

Spotkanie z szefem OpenAI

Wedle informacji „Pulsu Biznesu” Zygmunt Solorz w czasie swojej podróży do USA spotkał się także z Samem Altmanem, szefem OpenAI. Podczas rozmowy z twórcą ChataGPT omówiono kwestię rozbudowy infrastruktury sztucznej inteligencji w Polsce.

tkwl/money.pl/”Puls Biznesu”

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

