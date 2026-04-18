Polski miliarder Zygmunt Solorz spotkał się w pierwszej połowie kwietnia z prezydentem USA Donaldem Trumpem. „Puls Biznesu” ujawnił kulisy tego spotkania.
Do rozmów doszło w Trump Winery, która jest prywatną posiadłością prezydenta USA w Wirginii. Omówiono sprawy inwestycji w energetykę, sztuczną inteligencję oraz kosmos. Konkretnie chodziło o plany Zygmunta Solorza dotyczące inwestycji w amerykańskie firmy, które działają w sektorach zaawansowanych technologii.
Wyraziłem prezydentowi Trumpowi uznanie dla jego wizji i przywództwa oraz zamiar dokonania znaczących inwestycji w Stanach Zjednoczonych, niekwestionowanym centrum innowacji technologicznych. Współpraca w dziedzinie energetyki, sztucznej inteligencji i kosmosu ma ogromny potencjał, aby napędzać wzrost gospodarczy w obu naszych krajach
— podkreślił Zygmunt Solorz w komunikacie prasowym przytoczonym przez „Puls Biznesu”.
Jestem dumny, że mogę pomóc w zawieraniu nowych umów, które wzmocnią więzi między USA a Polską na kolejne pokolenia
— dodał.
„Puls Biznesu” podał też, że w czasie spotkania pojawiły się też wątki prywatne, w tym temat boksu, który to sport lubią obydwaj panowie.
Spotkanie z szefem OpenAI
Wedle informacji „Pulsu Biznesu” Zygmunt Solorz w czasie swojej podróży do USA spotkał się także z Samem Altmanem, szefem OpenAI. Podczas rozmowy z twórcą ChataGPT omówiono kwestię rozbudowy infrastruktury sztucznej inteligencji w Polsce.
tkwl/money.pl/"Puls Biznesu"
