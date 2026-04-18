Linie lotnicze w Europie w coraz trudniejszej sytuacji, bo koszty paliwa radykalnie wzrosły z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej ostrzega, że zapasy paliwa lotniczego w Europie wystarczą tylko na sześć tygodni.
Gdy pod koniec marca pojawiły się pierwsze informacje o możliwych problemach w Europie z dostawami paliwa lotniczego z powodu zablokowania eksportu z krajów arabskich, było wiadomo, że tylko szybkie zawarcie pokoju na Bliskim Wschodzie może poprawić sytuację. Ale tak się nie stało i na efekty nie trzeba było długo czekać. Jako pierwsze problemy z dostawami paliwa miały lotniska we Włoszech (m.in. w Mediolanie i Wenecji), a teraz pojawiają się informacje o ograniczeniu liczby lotów przez niektóre linie. W czwartek linie KLM narodowy przewoźnik holenderski, ogłosił, że rezygnuje ze 160 lotów w maju, zaś połowa z nich to do i z lotniska Amsterdam Schiphol. Jednocześnie portal Politico poinformował, że Lufthansa przyśpieszyła zamknięcie spółki zależnej CityLine, która ma do dyspozycji 27 samolotów. Problemy, choć pojawiły się kilka miesięcy temu, to jednak narosły także w AirBaltica i rząd łotewski zdecydował się na udzielenie pomocy w postaci 30 mln euro pożyczki.
Czy w czerwcu zabraknie paliwa lotniczego?
Problemy w branży sygnalizuje także dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej Faith Birol, który ostrzegł, że Europa ma „może sześć tygodni zapasów paliwa lotniczego”. W wypowiedzi dla AP, wskazał, że wkrótce może dojść do odwołania lotów, jeśli dostawy paliwa pozostaną zablokowane.
Problem polega na tym, że Europa bazuje na dostawach paliwa lotniczego z Bliskiego Wschodu, a tam – wiadomo – ataki izraelsko- amerykańskie na Iran doprowadziły do zablokowania Cieśniny Ormuz.
Szybkie uzupełnienie dostaw z innych kierunków jest trudne, pomimo że na przykład USA zwiększają produkcję paliwa lotniczego, ale i tak mają ograniczone możliwości w tym zakresie, więc nie pokryją deficytu paliwowego w Europie. Rafinerie koreańskie czy indyjskie same zmagają się z problemami czyli drogim importem ropy i szukają alternatywnych jej dostawców.
Gwałtowny wzrost kosztów podróżowania
Nie tylko MAE ostrzega Europę przed niedoborem dostaw paliwa lotniczego, ale także coraz więcej ekspertów. BBC cytuje analityka Amaara Khana z Argus Media, który uważa, że „coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że w niektórych regionach Europy wystąpi pewien niedobór”.
Oczywiście, lotniska takie jak Heathrow prawdopodobnie będą miały priorytet nad innymi, mniejszymi lotniskami - dodał i ostrzegł, że „nawet jeśli te dostawy się pojawią, zajmie to od pięciu do sześciu tygodni”.
Branża lotnicza musi liczyć się także z gwałtownie rosnącymi kosztami działalności z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Ceny paliwa biją bowiem rekordy – na początku kwietnia za tonę trzeba było zapłacić nawet ponad 1,8 tys. dolarów czyli o 1000 dolarów więcej niż przed atakami na Iran.
Trudna sytuacja europejskiej branży lotniczej zbiega się z powoli rozpoczynającym się sezonem wyjazdów. Skutki dla pasażerów są już i będą oczywiste. Podróże lotnicze będą droższe, a część lotów może zostać zwyczajnie odwołanych. Linie KLM zapewniają, że wobec spodziewanego wzmożonego ruchu na majówkę, zadbają o to, „aby pasażerowie mogli podróżować do swoich wakacyjnych destynacji zgodnie z planem”
