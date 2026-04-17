Narodowy Bank Polski poinformował, że Prezes NBP, prof. Adam Glapiński dokonał inspekcji zasobów złota wchodzących w skład oficjalnych aktywów rezerwowych NBP, zdeponowanych w skarbcu Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku.
Osobiście zweryfikowałem sposób przechowywania części naszych narodowych rezerw. Potwierdziłem, że zasoby polskiego złota są bezpieczne, kompletne i właściwie przechowywane. Sztaby złota są oznaczone unikatowym numerem, znakiem rafinera oraz posiadają oznaczenie próby – zgodnie z najwyższymi standardami. Nasi partnerzy z Fed gwarantują wiarygodność. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, dywersyfikacja miejsc przechowywania zasobów złota jest oczywistym rozwiązaniem
— powiedział prof. Adam Glapiński.
Prezes Narodowego Banku Polski odwiedził skarbiec Fed w Nowym Jorku po spotkaniu ministrów finansów i prezesów banków centralnych państw G20, które odbyło się 16 kwietnia w Waszyngtonie. Prof. Adam Glapiński uczestniczył w sesjach: Identifying Impediments to Growth and Reform oraz Global Imbalances.
Podczas pierwszej z nich Prezes NBP wskazał na dwa wyzwania dla osiągnięcia przez Polskę wysokiego wzrostu gospodarczego: wysokie ceny energii oraz demografię.
Ceny energii w Polsce należą do najwyższych w Europie. Podczas gdy węgiel pozostaje głównym źródłem energii, polityka klimatyczna UE w nieproporcjonalnym stopniu wpływa na koszty energii i konkurencyjność polskiego eksportu. Ten fakt nasuwa pewien podstawowy wniosek: strategię rozwoju należy dostosowywać do konkretnych potrzeb każdego kraju
— powiedział Prezes NBP.
Prof. Adam Glapiński zaznaczył, że żaden kraj nie osiągnie wysokiego wzrostu bez swobodnego dostępu do energii w umiarkowanych cenach.
Właśnie dlatego Polska buduje swój potencjał energetyki jądrowej. Dzięki temu koszty energii powinny się obniżyć, chociaż efektów możemy oczekiwać dopiero za 10-15 lat
— wskazał prof. Adam Glapiński.
Z kolei podczas sesji poświęconej globalnym nierównowagom Prezes NBP poinformował, że polska gospodarka pozostaje obecnie w równowadze, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.
Wysoka konkurencyjność i zróżnicowanie struktury eksportu to główne czynniki, dzięki którym Polska odzyskała równowagę zewnętrzną. Eksportujemy nie tylko samochody, ale też szeroką gamę innych dóbr konsumpcyjnych, od produktów spożywczych po meble i sprzęt AGD. Jednocześnie około 25 proc. polskiego eksportu stanowią obecnie usługi. Taka dywersyfikacja pomaga łagodzić skutki wstrząsów sektorowych, takich jak obecne problemy przemysłu motoryzacyjnego
— wskazał prof. Adam Glapiński.
Posiedzenie na szczeblu ministrów finansów i prezesów banków centralnych G20 odbyło się w Waszyngtonie w ramach wiosennych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Grupy Banku Światowego.
W grudniu 2025 r. pełniące prezydencję w grupie USA zaprosiły Polskę do udziału w G20 jako pełnoprawnego członka. Przedstawiciele NBP oraz Ministerstwa Finansów zostali zaangażowani w prace w ramach ścieżki dotyczącej tematyki gospodarczej i finansowej.
kk/NBP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/758261-prezes-nbp-w-skarbcu-zlota-banku-rezerwy-federalnej-w-usa
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.