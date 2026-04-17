Już podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA i spotkania z prezydentem Trumpem we wrześniu 2025 roku, padło zaproszenie dla naszego kraju do uczestnictwa w szczycie G-20, który odbędzie w grudniu 2026 roku w Miami. USA ma przewodnictwo w tej grupie w tym roku i prezydent USA uznał po rozmowie z prezydentem Nawrockim, że zaprosi właśnie Polskę na ten szczyt, między innymi w związku z tym, że w 2023 roku po raz pierwszy nasz kraj, znalazł się w pierwszej 20-stce największych gospodarek świata, pod względem wielości PKB po przeliczeniu go na amerykańską walutę. Oficjalne zaproszenie przyszło do Polski w styczniu tego roku i od tej pory nasz kraj uczestniczy na prawach pełnego członka w spotkaniach przygotowawczych do tego szczytu, odbywających się co jakiś czas w USA, kilka tygodni temu brał udział w takim spotkaniu Marcin Przydacz, minister, szef biura ds. polityki międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
Z kolei od wczoraj trwa w Waszyngtonie w ramach wiosennych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, posiedzenie ministrów finansów i prezesów banków centralnych krajów G-20, w którym uczestniczy minister Andrzej Domański i prezes Adam Glapiński. Prezes Glapiński przy tej okazji w wywiadzie mocno podkreślił, że tę z trudem zdobytą pozycję w grupie G20, nie tylko trzeba utrzymać, ale także umocnić, musimy być jeszcze mocniejszą gospodarką, żeby siedzieć przy głównym stole na spotkaniach największych gospodarek świata. Minister Domański z dumą obnosi się udziałem w tym szczycie, podkreśla, że uczestniczymy w nim na prawach pełnego członka, choć chyba zapomniał dlaczego został zaproszony do tego głównego stołu i że w zasadniczy sposób przyczynił się do tego właśnie prezydent Karol Nawrocki, właśnie dzięki bardzo dobrym relacjom z prezydentem USA.
Niestety w kraju minister Domański uczestniczy w atakach na prezydenta Nawrockiego i także on w tych atakach posługuje się często kłamstwami, tak jak w przypadku prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Mimo tego, że prezydent przedstawił kilkanaście argumentów, które spowodowały to weto i je opisał, minister Domański już dwukrotnie przekazał do Sejmu ustawę o kryptoaktywach w tym samym kształcie, a więc nie wykazał żadnych chęci do uwzględnienia, choćby części zastrzeżeń prezydenta, tylko raczej determinację do używania tej ustawy do walki z głową państwa. Jeszcze większą skłonność do prowadzenia wręcz wojny z prezydentem, wykazuje przełożony Domańskiego, premier Tusk, który od kilku tygodni w swoich wpisach na platformie X, próbuje wykazać prorosyjskość głowy państwa i robi to mimo tego, że to on ojcem resetu z Putinem, a prezydent Nawrocki jest ścigany listem gończym wydanym przez Rosję za likwidację pomników wdzięczności w Polsce poświęconych rosyjskiemu okupantowi.
Przypomnijmy tylko, że Grupa G-20 to 19 największych gospodarek świata, tu w kolejności alfabetycznej: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Republika Południowej Afryki, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wielka Brytania i Włochy, oraz jako oddzielny podmiot Unia Europejska. W USA znajdziemy się zamiast RPA, która nie została zaproszona przez USA, ze względu na poważne zastrzeżenia do nowego rządu tego kraju, który łamie prawa człowieka w swoim kraju i prześladuje białych mieszkańców. Przypomnijmy także, że wszystkie te kraje tej grupy oraz UE, reprezentują aż 90 proc. światowego PKB i 80 proc. światowej wymiany handlowej, więc nie powinno ulegać wątpliwości, że decyzje, które podejmują mają przemożny wpływ na to, co się dzieje w światowej gospodarce i handlu. Polska jak już wspomniałem, stała się 20 gospodarką świata w 2023 roku, ba wartość PKB naszego kraju przekroczyła nawet 1 bilion USD, niestety właśnie w tych dniach wg nowych prognoz dotyczących wzrostu PKB w latach 2026-2027, przestawionych przez MFW obniżających ten wzrost, pod względem prognozowanej wielkości PKB, spadliśmy na 21 miejsce, a wyprzedziła na pod tym względem Szwajcaria.
Jednak naszym znaczącym atutem w staraniach jest nie tylko 20-21 PKB na świecie, ale także fakt, że jesteśmy największym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które przeszły unikalną drogę od gospodarek centralnie planowanych do gospodarek rynkowych i zapewne nasze doświadczenia w tym względzie, mogą być ważne dla wielu innych krajów świata, których przywódcy są często zapraszani na posiedzenia G-20, aby pokazać im taką właśnie przebytą w praktyce, skuteczną transformację ustrojową i gospodarczą. Zresztą przyjęcie strategicznego celu w postaci członkostwa Polski w G20, powinno mieć z jednej strony oddziaływanie mobilizacyjne, tak jak kiedyś wyznaczenie, jako celu uczestnictwa w NATO i UE, ale także powinno przynosić wymierne korzyści wynikające ze wspomnianego przez prezesa Glapińskiego „siedzenia przy głównym stole” 20. największych gospodarek świata. Rząd Tuska i jego ministrowie skwapliwie korzystają z zaproszenia do grupy G20 na szczyt w USA i to na prawach pełnego członka, uzyskanego przez prezydenta Nawrockiego i publicznie się tym chwalą i jednocześnie atakują prezydenta przy każdej możliwej okazji, a i bez okazji. Nie ulega także wątpliwości, że premier Tusk tylko dlatego wyraził zgodę aby marszałkiem sejmu został Włodzimierz Czarzasty, bo ten zagwarantował mu, że jego kancelaria będzie drugim ośrodkiem do atakowania prezydenta i jak widać i słychać, skwapliwie się wywiązuje z tego zobowiązania. Okazuje się, że prezydent Nawrocki, dzięki dobrym relacjom z prezydentem Trumpem, uzyskał dla Polski zaproszenie na szczyt G20, co pozwala przedstawicielom rządu Tuska, być na różnych spotkaniach organizowanych w ramach przygotowań do tego szczytu, a jednocześnie bezwzględnie atakować głowę państwa, która tę obecność im umożliwiła.
