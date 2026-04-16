Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński bierze udział w posiedzeniu ministrów finansów i prezesów banków centralnych państw G20 – poinformował NBP.
„Musimy siedzieć przy głównym stole”
Jak podał NBP, posiedzenie odbywa się w Waszyngtonie w ramach wiosennych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Grupy Banku Światowego.
Weszliśmy do G20, ekskluzywnego klubu 20 najpotężniejszych gospodarek świata. Według PKB liczonego nominalnie Polska jest w gronie tych krajów. Tę pozycję trzeba utrzymać i umocnić. Musimy być jeszcze silniejszą gospodarką, siedzieć przy głównym stole
— powiedział cytowany w komunikacie prezes Glapiński.
Jak wyjaśnił NBP, jest to pierwsze posiedzenie na szczeblu ministrów finansów i prezesów banków centralnych G20 w trakcie prezydencji Stanów Zjednoczonych. W grudniu 2025 r. USA zaprosiły Polskę do udziału w G20 jako pełnoprawnego członka. Przedstawiciele NBP oraz Ministerstwa Finansów zostali zaangażowani w prace w ramach ścieżki dotyczącej tematyki gospodarczej i finansowej.
Agenda obrad koncentruje się na kluczowych uwarunkowaniach wzrostu gospodarczego oraz stabilności gospodarki światowej. W szczególności omawiane są nierównowagi makroekonomiczne w gospodarkach G20 i w gospodarce globalnej, bariery dla wzrostu oraz potencjalne kierunki reform sprzyjających stabilności i długookresowemu rozwojowi
— czytamy w komunikacie banku centralnego.
Podano w nim również, że znaczącym elementem dyskusji są aktualne uwarunkowania geopolityczne, w tym konsekwencje konfliktów zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Bliskim Wschodzie, dla globalnych rynków energii, handlu międzynarodowego oraz funkcjonowania łańcuchów dostaw.
kk/PAP/X/NBP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/758142-glapinski-na-spotkaniu-prezesow-bankow-centralnych-panstw-g20
