Wbrew wcześniejszym prognozom Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Polska nie jest jeszcze 20. największą gospodarką świata ze względu na rewizję danych szwajcarskiego PKB. Fundusz prognozuje jednak, że Polska wyprzedzi Szwajcarię w 2028 r.
Najnowsze dane opublikowane przez MFW w ramach cyklicznego raportu World Economic Outlook plasują polską gospodarkę na 21. miejscu pod względem wielkości nominalnego PKB (1,04 bln dolarów), tuż za Szwajcarią (1,04 bln) w 2025 r., podobnie jak w prognozie na 2026 r. (Szwajcaria 1,15 bln, Polska 1,13 bln). Jeszcze pół roku wcześniej, w raporcie z października 2025, MFW szacowało, że Polska będzie nad Szwajcarią (Polska 1,04 bln, Szwajcaria 1 bln).
Według nowych prognoz MFW, polskie nominalne PKB ma wyprzedzić szwajcarskie w 2028 r., osiągając wartość 1,25 mld.
Na 19. miejscu jest obecnie Arabia Saudyjska (1,28 bln), która ma jednak wyprzedzić Holandię w 2029 r. Za Polską jest Tajwan (920 mld).
Według danych MFW Polska plasuje się też na 21. miejscu pod względem PKB z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej (PPP), za Tajwanem i przed Australią.
Domański tłumaczy
Jak przekonywał w rozmowie PAP minister finansów Andrzej Domański, lepsze dane Szwajcarii wynikają z dokonanej przez władze w Bernie korekty swoich historycznych danych ekonomicznych. Zaznaczył też, że w praktyce nie ma to znaczenia dla polskich ambicji przystąpienia do grupy G20, bo grupa ta nie składa się automatycznie z 20 największych gospodarek świata, lecz ujmuje też regionalne potęgi gospodarcze. Do G20 należą bowiem m.in. Argentyna (27. miejsce) i Republika Południowej Afryki (40. miejsce).
Polska w tym roku uczestniczy w spotkaniach G20 - zarówno w kwietniu na szczeblu ministrów finansów, jak i w grudniowym szczycie przywódców - de facto zastępując RPA, mimo że RPA nadal jest formalnym członkiem grupy. Stało się tak za sprawą decyzji USA, które nie zaprosiły afrykańskiego państwa na spotkania ze względu na spór o los białych rolników w tym kraju i oskarżenia Waszyngtonu o rzekome ich „ludobójstwo”. Wcześniej polscy ministrowie brali udział w spotkaniach G20, lecz w charakterze specjalnie zaproszonych gości.
Przejmując tegoroczne przewodnictwo w G20, sekretarz stanu Marco Rubio ogłosił, że „Polska, jako kraj niegdyś uwięziony za Żelazną Kurtyną, a obecnie znajdujący się w gronie 20 największych gospodarek świata, dołączy, aby zająć należne mu miejsce w G20”.
CZYTAJ WIĘCEJ: Polska liczy na stałą obecność w G-20. Prezydent Nawrocki: Jesteśmy współzałożycielem ONZ, dwudziestą co do wielkości gospodarką świata
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/758095-niespodziewana-zmiana-polska-nie-jest-juz-20-gospodarka-swiata
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.