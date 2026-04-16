Blisko 63 tys. firm z Mazowsza ma łącznie 12,2 mld zł zaległości – wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK. Największe problemy dotyczą handlu, budownictwa i nieruchomości, a najwyższy udział niesolidnych płatników odnotowano w sektorach TSL (transport, spedycja. logistyka) i HoReCa.
Średnia zaległość przypadająca na jedno przedsiębiorstwo przekracza 193 tys. zł, co – jak wskazują autorzy opracowania – oznacza poważne obciążenie dla bieżącej działalności firm, a nie jedynie przejściowe opóźnienia w płatnościach.
Największy udział w zadłużeniu ma sektor handlu, który odpowiada za ponad 15 proc. zaległości w regionie. Problemy z regulowaniem zobowiązań ma tu ponad 14 tys. firm, a łączna kwota zaległości wynosi blisko 1,9 mld zł. Eksperci wskazują, że handel, operujący na niskich marżach i silnie uzależniony od terminowych płatności, szczególnie odczuwa skutki rosnących kosztów i słabszego popytu.
Na kolejnych miejscach pod względem wartości zaległości znajdują się branże budowlana (1,7 mld zł) oraz obsługa rynku nieruchomości (1,5 mld zł). To właśnie w tym ostatnim sektorze odnotowano najwyższe średnie zadłużenie na firmę, przekraczające 1 mln zł, co wynika m.in. z kapitałochłonności działalności i długich cykli inwestycyjnych.
Niesolidni dłużnicy
Z kolei najwyższy udział niesolidnych dłużników występuje w sektorach TSL (9,3 proc.) oraz HoReCa (8,4 proc.). Są to branże szczególnie wrażliwe na zmiany koniunktury, w których dominują mniejsze podmioty o ograniczonych rezerwach finansowych.
Według ekspertów skala zadłużenia firm na Mazowszu pokazuje, że problemy z płynnością nie mają charakteru marginalnego, a ich koncentracja w najbardziej wrażliwych sektorach gospodarki zwiększa ryzyko dalszego narastania zatorów płatniczych. Bez poprawy dyscypliny płatniczej i płynności w łańcuchach dostaw sytuacja może się w kolejnych miesiącach pogarszać.
PAP/mly
