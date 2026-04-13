Państwu grozi paraliż budowy dróg ekspresowych. Nadciąga fala miliardowych pozwów wobec GDDKiA za straty w umowach!

Budowa drogi (zdj. ilustracyjne) / autor: Fratria
Branża budowlana grozi pozwami za niską waloryzację umów i ostrzega przed zatrzymaniem budowy szybkich dróg - informuje w poniedziałkowym wydaniu „Rzeczpospolita”.

Fala wielomiliardowych pozwów

Firmy budujące drogi chcą zalać Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) falą wielomiliardowych pozwów za straty na umowach, które były podpisywane przed wybuchem wojny w Ukrainie”

— pisze gazeta.

Według „Rz” powodem jest brak waloryzacji rekompensującej drastyczny wzrost kosztów inwestycji, ponieważ według analiz branżowych, obecne limity waloryzacyjne są oderwane od realiów rynkowych, a zdecydowana większość kontraktów już je przekroczyła lub przekroczy w trakcie realizacji.

Pozwy praktycznie od wszystkich

Jak można przeczytać w gazecie, według informacji Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB), do występowania z takimi roszczeniami mają się szykować praktycznie wszyscy wykonawcy, a ich łączna wartość może przekroczyć 3 mld zł.

Dla budżetu państwa będzie to obciążenie kilkakrotnie wyższe niż podniesienie limitu waloryzacji na wybranych kontraktach o 6 punktów procentowych”

— powiedział cytowany przez „Rzeczpospolitą” wiceprezes PZPB Damian Kaźmierczak.

Paraliż inwestycji

W ocenie gazety, to nie jedyne zagrożenie związane z trudną sytuacją wykonawców na budowach dróg. Zdaniem branżowych organizacji, brak rekompensaty wzrostu kosztów będzie skłaniał firmy do odstępowania od realizacji nierentownych umów.

W rezultacie budowa wielu odcinków dróg ekspresowych może zostać sparaliżowana

— informuje „Rz”.

W stanowisku w sprawie waloryzacji PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa) i OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa) stwierdzą, że porozumienie z branżą ograniczyłoby dla państwa ryzyko wielomiliardowych wypłat, zarazem zapewniając ciągłość inwestycji i stabilizując sytuację wykonawców bez nadmiernego obciążania finansów publicznych

— pisze gazeta.

SC/PAP

