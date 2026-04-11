Narodowy Bank Polski poinformował, że niezrealizowany zysk na rezerwach złota w zasobach NBP wynosił 169 mld zł. Komunikat banku centralnego został opublikowany, jak zaznaczył NBP, „w związku z nową falą na falą dezinformacji”.
Glapiński o stratach
Dwa dni temu prezes Adam Glapiński ogłosił wynik finansowy NBP za rok 2025. Jak powiedział, był on ujemny. Strata wyniosła 35,7 mld zł. NBP ostatni raz wygenerował zysk w 2021 r.
Ogłoszenie strat natychmiast zostało podchwycone do celów politycznych. Pojawiło się wiele uproszczonych i nieprawdziwych wniosków, ubolewających nad kondycją banku centralnego.
Przyczyna ujemnego wyniku
Jakie były przyczyny wspomnianej straty?
Główną przyczyną ujemnego wyniku w 2025 roku było umocnienie złotego. W praktyce oznacza to, że wartość rezerw walutowych – liczonych w złotówkach – spada, gdy krajowa waluta się wzmacnia. Właśnie to przełożyło się na ogromne ujemne różnice kursowe, które wyniosły aż 36,7 mld zł. Do tego doszły koszty prowadzenia polityki pieniężnej, w tym działań związanych z walką z inflacją
— czytamy na stronie wPolsce24.tv.
Skarbiec pełen złota
NPB, by przeciąć spekulacje, ograniczył się do lapidarnego komunikatu na platformie X, informując, że na 9 kwietnia niezrealizowany zysk na rezerwach złota wynosi aż 169 mld zł. Tę wiadomość bank dodatkowo wzmocnił zdjęciem ze skarbca wypełnionego złotem.
Prezes Adam Glapiński zaznaczył też systematyczne zwiększanie polskich zasobów kruszcu. Obecnie NBP może się pochwalić posiadaniem 580 ton złota. Ana tym nie koniec, bo celem jest wypełnienie skarbca 700 tonami złota.
SC/wPolsce24.tv/X
