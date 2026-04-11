Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,14 zł, benzyny 98 - 6,73 zł a oleju napędowego - 7,68 zł. Oznacza to spadek cen maksymalnych benzyn i wzrost ceny diesla w porównaniu z dniem wczorajszym.
Wczoraj cena maksymalna benzyny bezołowiowej 95 wynosiła 6,17 zł za litr, benzyny bezołowiowej 98 - 6,77 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosiła 7,66 zł za litr.
Oznacza to, że od dziś do poniedziałku włącznie ceny maksymalne benzyn są niższe niż ceny wczorajsze, natomiast cena maksymalna diesla jest wyższa.
Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. cen paliw zostanie opublikowane w 13 kwietnia i określi ceny paliw na 14 kwietnia.
Obwieszczenia ws. cen paliw
Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.
Czytaj także
Adam Stankiewicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/757742-ile-ma-kosztowac-paliwo-w-weekend-znamy-ceny-maksymalne
