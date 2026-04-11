Ile ma kosztować paliwo w weekend? Znamy ceny maksymalne! Benzyna tańsza niż wczoraj, natomiast diesel może być sprzedawany drożej

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,14 zł, benzyny 98 - 6,73 zł a oleju napędowego - 7,68 zł. Oznacza to spadek cen maksymalnych benzyn i wzrost ceny diesla w porównaniu z dniem wczorajszym.

Wczoraj cena maksymalna benzyny bezołowiowej 95 wynosiła 6,17 zł za litr, benzyny bezołowiowej 98 - 6,77 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosiła 7,66 zł za litr.

Oznacza to, że od dziś do poniedziałku włącznie ceny maksymalne benzyn są niższe niż ceny wczorajsze, natomiast cena maksymalna diesla jest wyższa.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. cen paliw zostanie opublikowane w 13 kwietnia i określi ceny paliw na 14 kwietnia.

Obwieszczenia ws. cen paliw

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Adam Stankiewicz/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych