Andrej Babisz skrytykował politykę polskiego Orlenu i węgierskiej spółki MOL. Zarzucił im, że podnoszą hurtowe ceny paliw, mimo spadku notowań ropy na rynkach. Premier Czech wezwał potentatów na rynku do natychmiastowego obniżenia cen na stacjach. - Pożyczyliśmy wam ropę, więc bądźcie fair - apelował.
Orlen i MOL to dziś dwie największe sieci paliwowe w Czechach.
Gdy cena ropy na giełdach spadła o piętnaście procent, najwięksi gracze - Orlen i MOL - w niezrozumiały sposób podnieśli ceny hurtowe. Nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że to pomyłka i oczekuję znacznego spadku cen
— powiedział Babiš.
Przypomniał też, że w ubiegłym tygodniu jego rząd pożyczył Orlenowi sto tysięcy ton ropy ze strategicznych rezerw.
— dodał.
Orlen nie czuje się winny
Zarówno Orlen, jak i MOL odrzuciły krytykę premiera i zapewniły, że ich ceny hurtowe wynikają z sytuacji na rynku. Premier Czech już wcześniej zarzucił obydwu gigantoi zawyżanie marż oraz zasłanianie się napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie.
Ceny paliw w Czechach są od środy regulowane. W Pradze część stacji musiała obniżyć ceny oleju napędowego, często rekompensując to podwyżkami cen benzyny. W wielu regionach zmiany były jednak nieodczuwalne, ponieważ stacje już wcześniej sprzedawały paliwa w cenach poniżej maksymalnego poziomu ustalonego przez rząd.
— czytamy na stronie Polskiego Radia.
SC/polskieradio24.pl
