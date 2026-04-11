Premier Andrej Babisz ze skargą na Orlen. "Mam nadzieję, że to pomyłka. Pożyczyliśmy wam ropę, więc bądźcie fair"

Andrej Babisz / autor: Fratria/PAP/EPA
Andrej Babisz / autor: Fratria/PAP/EPA

Andrej Babisz skrytykował politykę polskiego Orlenu i węgierskiej spółki MOL. Zarzucił im, że podnoszą hurtowe ceny paliw, mimo spadku notowań ropy na rynkach. Premier Czech wezwał potentatów na rynku do natychmiastowego obniżenia cen na stacjach. - Pożyczyliśmy wam ropę, więc bądźcie fair - apelował.

Pożyczyliśmy wam ropę, więc bądźcie fair”

Orlen i MOL to dziś dwie największe sieci paliwowe w Czechach.

Gdy cena ropy na giełdach spadła o piętnaście procent, najwięksi gracze - Orlen i MOL - w niezrozumiały sposób podnieśli ceny hurtowe. Nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że to pomyłka i oczekuję znacznego spadku cen

— powiedział Babiš.

Przypomniał też, że w ubiegłym tygodniu jego rząd pożyczył Orlenowi sto tysięcy ton ropy ze strategicznych rezerw.

Pożyczyliśmy wam ropę, więc bądźcie fair

— dodał.

Orlen nie czuje się winny

Zarówno Orlen, jak i MOL odrzuciły krytykę premiera i zapewniły, że ich ceny hurtowe wynikają z sytuacji na rynku. Premier Czech już wcześniej zarzucił obydwu gigantoi zawyżanie marż oraz zasłanianie się napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Ceny paliw w Czechach są od środy regulowane. W Pradze część stacji musiała obniżyć ceny oleju napędowego, często rekompensując to podwyżkami cen benzyny. W wielu regionach zmiany były jednak nieodczuwalne, ponieważ stacje już wcześniej sprzedawały paliwa w cenach poniżej maksymalnego poziomu ustalonego przez rząd.

— czytamy na stronie Polskiego Radia.

SC/polskieradio24.pl

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych