Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego

NBP / autor: Fratria
Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym dziś posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych NBP. Zgodnie z przewidywaniami główna stopa procentowa polskiego banku centralnego, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75 proc.

— Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc.,

— stopa lombardowa – 4,25 proc.,

— stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc.,

— stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc.

Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz. Na początku marca RPP obcięła stopy o 0,25 pkt. proc.

