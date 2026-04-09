Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym dziś posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych NBP. Zgodnie z przewidywaniami główna stopa procentowa polskiego banku centralnego, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75 proc.
— Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc.,
— stopa lombardowa – 4,25 proc.,
— stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc.,
— stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc.
Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz. Na początku marca RPP obcięła stopy o 0,25 pkt. proc.
SC/PAP
