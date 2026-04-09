Grupa aktywistów Greenpeace wspięła się dziś rano na 55-metrową wieżę szybową kopalni Szczygłowice w Knurowie, protestując przeciwko „nielegalnym emisjom metanu”. Uczestnicy akcji zawiesili na wieży transparent z napisem „Stąd wycieka groźny metan”. Na miejscu jest policja i straż pożarna.
Akcja zagrożeniem dla pracowników kopalni
Według Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) „nielegalna akcja działaczy Greenpeace stworzyła bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników kopalni”.
Informację o proteście przekazał PAP Marek Józefiak z Greenpeace. Organizacja na stronie internetowej napisała, że „śląskie kopalnie węgla nielegalnie wypuszczają do atmosfery ogromne ilości metanu, a ich wpływ na klimat jest już większy niż elektrowni Bełchatów”.
W ten sposób kopalnie nie tylko niszczą klimat, ale marnują też surowiec, który mógłby posłużyć do ogrzania ponad miliona polskich mieszkań. Aktywiści i aktywistki Greenpeace protestują na szybie kopalni Szczygłowice i domagają się od rządu, by zakończył ten bezprawny proceder”
— podała organizacja.
Wtargnęli na teren kopalni
Rzecznik JSW Wojciech Sury w przesłanym PAP oświadczeniu opisywał, że ośmiu działaczy Greenpeace wtargnęło w czwartek rano na teren kopalni Szczygłowice, a następnie wspięło się na 55-metrową wieżę szybową.
Na miejscu pracują policja oraz straż pożarna. Służby oczekują na przybycie negocjatora”
— podała JSW.
Nielegalna akcja działaczy Greenpeace stworzyła bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników kopalni. Kierownictwo kopalni, kierując się bezpieczeństwem załogi przebywającej pod ziemią, podjęło decyzję o przeniesieniu ruchu pracowników na pobliski Szyb nr III”
- dodał Sury.
Według Greenpeace, knurowska kopalnia jest liderem przemysłowych emisji metanu w Unii Europejskiej. Według organizacji to nie tylko „To nie tylko zbrodnia na klimacie, ale też niewyobrażalne marnotrawstwo”.
JSW podkreśla, że akcja istotnie zakłóciła funkcjonowanie kopalni, „co przekłada się na wymierne straty operacyjne i finansowe po stronie JSW SA”.
Czytaj także
SC/PAP
