Po krótkiej stabilizacji związanej z pakietem CPN, ceny paliw ponownie rosną; najmocniej w ciągu tygodnia zdrożał olej napędowy, a wzrosty napędzają drożejąca ropa i napięcia geopolityczne – wynika z najnowszego badania e-petrol.pl.
Eksperci wskazują, że średnia ogólnopolska cena oleju napędowego zwiększyła się o 25 groszy, do 7,79 zł za litr. Benzyna Pb95 zdrożała o 3 grosze, osiągając poziom 6,19 zł/l. Wyraźny wzrost odnotowano również w przypadku autogazu, którego cena wzrosła o 15 groszy – do 3,84 zł/l. LPG pozostaje przy tym paliwem nieobjętym rządową regulacją cenową.
Eksperci wskazują, że wzrosty cen były nieuniknione, mimo obowiązku dostosowywania cen benzyny i diesla do poziomów ogłaszanych przez ministra energii. Kluczowym czynnikiem była ponowna zwyżka notowań ropy na światowych rynkach, związana m.in. z zapowiedziami kontynuacji działań militarnych na Bliskim Wschodzie.
Gdzie najtaniej?
Na mapie cen paliw wyróżniają się regiony z najniższymi stawkami. Najtańszą benzynę Pb95 (6,15 zł/l) notowano na Mazowszu, Pomorzu i Śląsku, natomiast najniższe ceny diesla (7,71 zł/l) odnotowano w Wielkopolsce i woj. lubuskim. Najtańszy autogaz dostępny był na Górnym Śląsku (3,77 zł/l).
Z kolei najwyższe ceny benzyny (6,19 zł/l) odnotowano w woj. łódzkim i na Podkarpaciu, diesla (7,82 zł/l) w woj. świętokrzyskim, a LPG (3,88 zł/l) na Dolnym Śląsku.
Analitycy przypominają, że z opublikowanego w Monitorze Polskim obwieszczenia ministra energii wynika, że maksymalna cena benzyny Pb95 wzrośnie od kolejnego dnia o 6 groszy, do 6,27 zł/l, natomiast maksymalna cena oleju napędowego spadnie o 4 grosze, do 7,83 zł/l.
Czytaj także
tkwl/PAP
