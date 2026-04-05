Aż 76 proc. Polaków uważa polski rodowód firm za kluczowy czynnik wyboru oferty wykonawcy krytycznych inwestycji. Takie wnioski można wyciągnąć z badania „Efekt Polski”. Jakie istotne korzyści mogą za takim wyborem przemawiać? Respondenci wskazali wzmocnienie krajowego przemysłu oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Inne wymieniane argumenty to fakt, że polskie zyski zostawałyby wówczas w naszym kraju.
W badaniu „Efekt Polski” aż 76 proc. Polaków wskazało krajowy rodowód firm jako kluczowy czynnik przy wyborcze oferty wykonawcy krktycznych inwestycji. Inne ważne aspekty to np. doświadczenie wykonawców (85 proc.), termin realizacji prac (84 proc.), cenę oraz referencje (po 83 proc.).
Dlaczego polskie firmy?
Wśród kluczowych korzyści, które najbardziej przemawiają za tym, aby duże inwestycje w Polsce wykonywały polskie firmy, respondenci wymieniali wzmocnienie przemysłu i ekonomii na lata (45 proc.), więcej miejsc pracy w kraju (44 proc.). Kolejne 42 proc. wskazywało, że zyski z kontraktów zostawałyby wówczas w Polsce, a dla 38 proc. badanych udział polskich wykonawców oznacza większą samodzielność i szansę w dalszym rozwoju kraju.
Jednocześnie badanie wskazuje na społeczne poczucie nierówności w dostępie polskich firm do kluczowych przetargów
— zauważyli autorzy badania.
Jak podali, 37 proc. osób uważa, że polskie firmy mają dużo i nieco mniejsze szanse na wygrywanie krytycznych postępowań niż ich zagraniczni konkurenci, a 9 proc. dostrzega przewagę po stronie polskich wykonawców.
34 proc. respondentów ocenia natomiast, że państwo nie zapewnia polskim przedsiębiorcom wystarczającego wsparcia przy dostępie do dużych inwestycji publicznych.
Jak poprawić sytuację?
Zdaniem badanych, do poprawy sytuacji może przyczynić się premiowanie spółek inwestujących w Polsce i wykorzystujących zyski na dalszy rozwój w kraju (41 proc. wśród ogółu badanych vs. 53 proc. w grupie osób krytykujących poziom wsparcia dla polskich firm). Innym oczekiwaniem jest premiowanie udziału polskich MŚP w dużych projektach (25 proc. vs 31 proc.).
Badani ocenili też, że polskie firmy powinny odgrywać kluczową rolę w sektorach wrażliwych, np. w zadaniach na rzecz wzmocnienia obronności i bezpieczeństwa Polski (49 proc.). Taki sam odsetek wskazał na budowę i modernizację sieci energetycznych oraz kolejowych (po 49 proc.), budowę dróg i autostrad (32 proc.) oraz rozwój infrastruktury lotniskowej (25 proc.).
„Efekt Polski” przeprowadzono na panelu badawczym Ariadna w marcu 2026 r. na próbie 1060 dorosłych Polaków.
Podsumowanie
Badanie „Efekt Polski” pokazuje, że 76 proc. Polaków uważa krajowe pochodzenie firm za ważny czynnik przy wyborze wykonawców kluczowych inwestycji, wskazując m.in. na korzyści dla gospodarki i rynku pracy. Najważniejsze kryteria wyboru to jednak doświadczenie, terminowość, cena i referencje (ponad 80 proc. wskazań). Respondenci dostrzegają też nierówności – wielu uważa, że polskie firmy mają mniejsze szanse w przetargach i nie otrzymują wystarczającego wsparcia państwa. Jednocześnie badani opowiadają się za większym udziałem polskich firm, zwłaszcza w strategicznych sektorach, takich jak obronność czy infrastruktura.
PAP/RadioMaryja.pl/Oprac. Joanna Jaszczuk
