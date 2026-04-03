Od 4 do 7 kwietnia litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 - 6,82 zł, a oleju napędowego - 7,87 zł - wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w tym okresie w porównaniu do piątku wzrosną wszystkie ceny maksymalne paliw.
Ceny paliw na święta
Z opublikowanego dziś w Monitorze Polskim obwieszczenia wynika, że od jutra do wtorku włącznie cena maksymalna litra benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wyniesie 6,21 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT ma być nie większa niż 6,82 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wyniesie 7,87 zł za litr, z uwzględnieniem VAT. Dziś benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,19 zł za litr, a benzyna 98 - 6,80 zł. Cena maksymalna oleju napędowego wynosi 7,64 zł za litr.
Wczoraj cena maksymalna benzyny silnikowej bezołowiowej 95 wynosiła 6,23 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 była nie większa niż 6,84 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosiła 7,65 zł za litr. Natomiast w środę litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 - 6,81 zł, zaś ON - 7,66 zł.
We wtorek, czyli pierwszego dnia obowiązywania maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.
Kiedy następne obwieszczenie ministra energii
Następne obwieszczenie ministra energii zostanie opublikowane we wtorek i określi ceny paliw na środę.
Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.
SC/PAP
