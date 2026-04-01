Po 127 latach funkcjonowania katowicka kopalnia Wujek symbolicznie zakończyła swoją działalność. Od 1 kwietnia rozpoczyna się czteroletni okres przejściowy, przygotowujący teren i infrastrukturę zakładu do nowych funkcji.
W dzisiejszej uroczystości wzięli udział m.in. związani z Wujkiem obecni i byli pracownicy, przedstawiciele strony społecznej, zarząd Polskiej Grupy Górniczej (PGG), przedstawiciele samorządu i okoliczni mieszkańcy.
Symboliczne miejsce
Kopalnia Wujek jest symbolicznym miejscem o szczególnym znaczeniu nie tylko dla Katowic. Górnicy, którzy zastrajkowali w tym zakładzie na początku stanu wojennego zostali brutalnie spacyfikowani 16 grudnia 1981 r. Dziewięciu z nich zginęło od kul zomowców. Pamięć o ofiarach pielęgnuje Śląskie Centrum Wolności i Solidarności (ŚCWiS), które działa w dawnych budynkach kopalni.
O tej pamięci trzeba mówić z należnym szacunkiem. Ale dziś nie spotykamy się po to, by zamknąć tę opowieść wyłącznie w przeszłości. Spotykamy się po to, by powiedzieć: życie tego miejsca się nie kończy. Górnictwo ustąpi miejsca innej działalności i Wujek będzie żył nadal
— powiedział prezes PGG Łukasz Deja, który w swoim wystąpieniu wyraził uznanie dla pracy górników.
Podziękowania złożył też wicemarszałek woj. śląskiego Leszek Pietraszek.
Stojąc w tym miejscu chciałbym oddać hołd przede wszystkim tym ludziom, którzy tutaj oddali życie. Także tym, którzy przez ponad 120 lat codziennie, całymi pokoleniami przechodzili przez bramę wchodząc na teren kopalni i z niej wychodząc, zjeżdżając i wyjeżdżając
— powiedział.
Jak przekonywał, polskie górnictwo i górnicy są będą Polsce potrzebni jeszcze przez wiele lat.
I nie jest to widzimisię moje, związkowców, pracowników kopalni, czy zarządów spółek węglowych. Górnictwo jest niezbędne dla bezpieczeństwa energetycznego państwa
— zaznaczył wicemarszałek.
Przyszłość kopalni
Dyrektor ŚCWiS Robert Ciupa podkreślił, że mimo zakończenia działalności przyszłość kopalni Wujek będzie trwała.
Przeszłości i tożsamości nie da się zniszczyć i zapomnieć
— zaznaczył, dziękując wszystkim, którym zależy na tym, by to miejsce było świadectwem nie tylko krwawej pacyfikacji, ale też trudu górniczego i dążenia do wolności.
Symboliczną chwilą dzisiejszych uroczystości było przekazanie sztandaru KWK Wujek pocztowi sztandarowemu zakładu likwidacji kopalń. Następnie modlitwę dziękczynną za ponad stulenie funkcjonowanie kopalni Wujek poprowadził ks. Ireneusz Tatura. Na koniec uroczystości delegacje złożyły kwiaty przed figurą św. Barbary w cechowni, a przed Krzyżem Pomnikiem oddały hołd górnikom poległym 16 grudnia 1981 r.
Kopalnię Wujek z początkiem 2021 r. połączono z zakładem Murcki–Staszic, tworząc kopalnię zespoloną Staszic–Wujek. Wydobycie w ruchu Wujek zakończono w 2021 r. Jak zaznaczają przedstawiciele PGG, koniec działalności kopalni oznacza dużą zmianę dla dotychczas zatrudnionych w tym zakładzie. Z 700 pracowników ponad 300 zostanie zaangażowanych w proces likwidacji. Pozostali zostaną przeniesieni do kopalni Staszic lub skorzystają z osłon – urlopów górniczych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych. Przez najbliższe cztery lata będą trwały prace zabezpieczające 27,5 km wyrobisk, chroniące również sąsiednie kopalnie.
Koniec działalności kopalni Wujek to zarazem początek transformacji tego miejsca. Kilka miesięcy temu przedstawiciele PGG i Katowic podpisali porozumienie, które obejmuje przekazanie miastu 29 obiektów infrastruktury zakładu. Obszary pogórnicze docelowo mają być zrewitalizowane i przygotowane pod nowe inwestycje i funkcje użytkowe. Pod koniec ubiegłego roku samorząd Katowic ogłosił konkurs na koncepcję urbanistyczną ponownego zagospodarowania 100 hektarów terenów po kopalni i wokół niej. Wkrótce ma zostać ogłoszony zwycięski projekt.
PAP/tt
