W ostatnim kwartale pogorszyły się przewidywania dotyczące sytuacji politycznej i gospodarczej – wynika z analizy CBOS. W przypadku gospodarki w marcu osiągnęły poziom najniższy na przestrzeni roku. Natomiast zadowolenie pracujących zarobkowo nadal wyraźnie przeważa nad niezadowoleniem.
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
CBOS na podstawie badań zrealizowanych od stycznia do marca 2026 r. przygotował kwartalny bilans nastrojów społecznych. Dynamikę zmian nastrojów i ich bilans przedstawił w postaci średnich na pięciopunktowej skali od minus 2 (bardzo źle) do plus 2 (bardzo dobrze).
Jak podano w bilansie, na początku pierwszego kwartału b.r. oceny sytuacji politycznej nieco się poprawiły w porównaniu z ich poziomem z końca ubiegłego roku, a następnie w lutym uległy pogorszeniu, by do końca kwartału utrzymywać się na stałym, niskim poziomie.
Z analizy wynika, że najgorsze w całym prezentowanym okresie są przewidywania dotyczące sytuacji politycznej. Pesymizm wyrażany jest mocniej niż optymizm - zaznaczono.
Obawy wyraźniej nad nadziejami
CBOS w pierwszym kwartale 2026 roku zanotował niewielkie zmiany ocen sytuacji gospodarczej.
Większe dotyczyły przewidywań dotyczących sytuacji gospodarczej. W marcu osiągnęły poziom najniższy na przestrzeni całego minionego roku. Obawy zaczęły wyraźniej przeważać nad nadziejami.
Po okresie poprawy ocen sytuacji w zakładach pracy w ostatnim kwartale ubiegłego roku jej postrzeganie ustabilizowało się. Zadowolenie pracujących zarobkowo nadal wyraźnie przeważa nad niezadowoleniem.
Prognozy odnoszące się do sytuacji w zakładach pracy niewiele się zmieniały w ostatnich miesiącach, jednak średnie były na minimalnie niższym poziomie niż w poprzednim kwartale.
W pierwszym kwartale 2026 roku oceny poziomu życia respondentów i ich rodzin pozostawały zdecydowanie pozytywne i stosunkowo stabilne. Zadowolenie wyraźnie przeważało nad niezadowoleniem.
Sytuacja w zakładach pracy
Przewidywania dotyczące poziomu życia w perspektywie roku były minimalnie gorsze niż w poprzednim kwartale. Nadzieje na poprawę w tym wymiarze wyrażane są tak samo silnie jak obawy.
W pierwszym kwartale 2026 roku oceny poziomu życia oraz sytuacji w zakładach pracy pozostawały stabilne i w większości pozytywne.
Wyraźnie pogorszyły się jednak prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej. Według CBOS, mogą one być powiązane nie tylko z czynnikami krajowymi, ale także z szerszym kontekstem międzynarodowym – zwłaszcza konfliktem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, który w 2026 r. przerodził się w otwarte działania militarne, wpływające m.in. na ceny surowców energetycznych.
SC/PAP
