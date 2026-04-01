Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,23 zł, benzyny 98 - 6,84 zł, a oleju napędowego - 7,65 zł - wynika ze środowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że wzrosną ceny maksymalne dwóch rodzajów benzyn, a spadną - oleju napędowego.
Lepiej dziś benzynę zatankować
Z opublikowanego dziś w Monitorze Polskim obwieszczenia wynika, że jutro cena maksymalna dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wyniesie 6,23 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT będzie nie większa niż 6,84 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wyniesie 7,65 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.
Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,21 zł (o 2 grosze mniej niż jutrzejsza cena maksymalna), benzyny 98 - 6,81 zł (o 3 gr mniej), a oleju napędowego - 7,66 zł (o 1 grosz więcej).
Podwyżki po jednym dniu obniżek
Wczoraj, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.
Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.
SC/PAP
