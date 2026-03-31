Francuski bank centralny w ubiegłym roku sprzedał i odkupił część rezerw złota, zyskując ok. 11 mld euro. Historię z francuskim złotem opisał ekonomista Rafał Mundry na portalu X. „Prezes NBP prof. Adam Glapiński chce zrobić to samo i przeznaczyć na uzbrojenie Polski. Ale Tusk woli zadłużyć Polskę na pokolenia, bo tak mu kazali” – skomentował Jacek Saryusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego i były europoseł.
129 ton złota sprzedał, a następnie odkupił w nowym standardzie bank centralny Francji. Operacja ta przyniosła Paryżowi ok. 11 mld euro zysku (ok. 48 mld zł). Na platformie X opisał to ekonomista Rafał Mundry. Skąd więc były te ataki na prezesa NBP Adama Glapińskiego i prezydenta Karola Nawrockiego?
Modernizacja zasobów przyniosła zyski
Kluczowym elementem operacji była wymiana sztabek. Francja zdecydowała się sprzedać złoto w starszym standardzie, a następnie odkupić je w nowej formie
— pisze, za Mundrym, serwis Money.pl. Choć wiązało się to ze sprzedażą części rezerw, w praktyce była to po prostu modernizacja zasobów – w dodatku zyskowna.
Tym samym francuski odpowiednik NBP zarówno pokrył straty z poprzednich lat, jak i zakończył ubiegły rok z wynikiem finansowym na poziomie 8,1 mld euro. Rezerwy złota Francja przeniosła także z Nowego Jorku do Paryża.
Po zakończeniu operacji Francuzi nadal mają ok. 2437 ton złota
„Tusk woli zadłużyć Polskę”
Rezerwy kruszcu systematycznie zwiększa Narodowy Bank Polski. Na koniec lutego zgromadził ponad 570 ton, których wartość opiewa obecnie na 95 mld dolarów (ok. 350 mld zł). W sumie udział złota w rezerwach walutowych przekracza już 30 proc.
Czy zatem cokolwiek uzasadnia ataki rządu na prezesa NBP i prezydenta? Cokolwiek poza parciem na kredyt SAFE, co zresztą i tak jest mimo wszystko słabym uzasadnieniem?
„Francja sprzedała rezerwy złota i zarobiła.”. Prezes NBP prof. Adam Glapiński chce zrobić to samo i przeznaczyć na uzbrojenie Polski. Ale Tusk woli zadłużyć Polskę na pokolenia, bo tak mu kazali
— skomentował na portalu X doradca prezydenta Nawrockiego Jacek Saryusz-Wolski.
X/Money.pl/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/756906-francuzi-zyskali-na-zlocie-tusk-woli-zadluzyc-polske
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.