Dysproporcja cen paliw między Polską a Niemcami ponownie uległa powiększeniu. Rząd nie wyklucza ograniczeń w sprzedaży paliw obcokrajowcom, o czym poinformował dziś minister energii Miłosz Motyka. Z kolei prezes Orlenu Ireneusz Fąfara dodał, że prowadzony jest monitoring sytuacji na stacjach przygranicznych. „Przejechałem 50 kilometrów po tańsze paliwo” - powiedział reporterowi Polsat News jeden z Niemców.
Ceny maksymalne paliw
Od dziś obowiązują już ceny maksymalne paliw na stacjach, ustalone obwieszczeniem Ministra Energii opublikowanym dzień wcześniej w Monitorze Polskim. Cena maksymalna ustalona dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 wynosi 5,42 zł za litr, a powiększona o podatek od towarów i usług ma być nie wyższa niż 6,16 zł. Cenę maksymalną dla benzyny bezołowiowej 98 określono na 5,98 zł za litr, a powiększoną o podatek VAT w kwocie 6,76 zł za litr. Z kolei cena maksymalna oleju napędowego wynosi 6,76 zł za litr, a powiększona o VAT 7,60 zł za litr.
Jak ustalił portal Polsat News, niemieccy kierowcy coraz chętniej tankują po polskiej stronie granicy.
W porównaniu do Niemiec, benzyna jest tu tańsza o 40 eurocentów
— powiedział reporterowi Polsat News jeden z wielu niemieckich kierowców, tankujących po stronie polskiej.
W Niemczech trzeba zapłacić 2,20 euro. Przejechałem 50 kilometrów po tańsze paliwo
— wskazał kolejny.
Rząd zareaguje?
Rząd nie wyklucza ograniczeń w sprzedaży paliw obcokrajowcom.
Jeśli chodzi o turystykę paliwową, to analizujemy to bardzo dokładnie (…). Gdy będziemy wiedzieli, że turystyka zaburza podaż na stacjach i takie informacje otrzymamy ze strony Orlenu, Ministerstwa Aktywów Państwowych, to nie wykluczamy decyzji o ograniczeniu w zakresie sprzedaży paliw dla obcokrajowców – albo terytorialnego, albo na terenie całego państwa
— powiedział podczas konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka.
Natomiast to są kolejne kroki, na dzisiaj nie ma takiego zagrożenia
— zapewnił.
System monitorowania
Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara powiedział, że firma monitoruje sytuacje pod tym względem.
Wprowadziliśmy system monitorowania sytuacji na stacjach przygranicznych na wszystkich granicach i codziennego raportowania o tym
— powiedział prezes Orlenu.
Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.
PAP/Polsat News/oprac. Natalia Wierzbicka
