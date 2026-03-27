Orlen podniósł hurtową cenę oleju napędowego Ekodiesel o 121 zł za metr sześc. i jednocześnie obniżył hurtową cenę benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 15 zł za metr sześc. - wynika z danych publikowanych przez koncern. Wcześniej, od początku tygodnia, oba te paliwa taniały tam trzykrotnie.
Według cennika hurtowego Orlenu, cena oleju napędowego Ekodiesel wynosi 6 870 zł za metr sześc., czyli o 121 zł więcej niż dzień wcześniej, gdy było to 6 749 zł za metr sześc. Natomiast cena benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 to 5 611 zł za metr sześc., czyli o 15 zł mniej niż dzień wcześniej, gdy było to 5 626 zł za metr sześć.
Wcześniej, od początku tego tygodnia, koncern obniżał trzykrotnie ceny hurtowe obu tych podstawowych paliw - we wtorek, w środę i w czwartek. W przypadku oleju napędowego Ekodiesel kolejno był to spadek o 87 zł, 118 zł i 304 zł na metr sześc., a w przypadku benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 odpowiednio spadek o 45 zł, 30 zł i 32 zł na metr sześc.
Orlen pytany przez PAP o czynniki kształtujące ceny paliw zwrócił uwagę, że ceny hurtowe skorelowane są m.in. z notowaniami gotowych produktów paliwowych na rynkach europejskich, przy czym wynikają również z warunków kontraktowych i kosztów logistycznych, zaś cena detaliczna jest wypadkową bieżącej polityki sprzedażowej, hurtowych cen produktów i otoczenia konkurencyjnego na danym mikrorynku.
Istotnym czynnikiem jest także fakt, że ponad 30 proc. paliw dostępnych w Polsce pochodzi z importu, co oznacza konieczność zakupu znacznej części wolumenów po cenach obowiązujących na światowych giełdach. Dlatego poziom cen na krajowych stacjach kształtowany jest zarówno przez lokalnych producentów, jak również importerów, sprowadzających paliwo zza granicy
— podkreślił Orlen.
Zaznaczył jednocześnie, że „takie właśnie funkcjonowanie mechanizmów rynkowych pozwala na skuteczne zaopatrzenie kraju, a skutki jego naruszenia obserwowaliśmy jesienią 2023 r., gdy na wielu stacjach w Polsce zabrakło paliwa”.
Orlen wskazał również, że obecnie na „warunki cenowe” we wszystkich krajach przekłada się wpływ sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie, widoczny na międzynarodowych rynkach paliwowych i surowcowych. W ostatnich tygodniach, jak wspomniał koncern, obserwowany był wyraźny wzrost notowań paliw gotowych na rynku ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) - porównując średnie notowania z ostatniego dnia przed wybuchem wojny po ataku USA i Izraela na Iran, czyli z 27 lutego, do notowań z 25 marca, indeksy benzyny 95 wzrosły o 42,4 proc., a oleju napędowego o 67,7 proc.
Tego typu zmiany stanowią istotny czynnik wpływający na poziom cen hurtowych także na rynku krajowym
— zaznaczył Orlen.
Wzrost ceny ropy naftowej na świecie
Ceny ropy naftowej na świecie, jak również paliw gotowych, zaczęły zwyżkować w kolejnych dniach po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie w związku z blokadą Cieśniny Ormuz, strategiczną dla transportu morskiego surowców energetycznych z tego regionu, a także z powodu ataków na infrastrukturę wydobywczą i rafineryjną.
Po wahaniach z początkiem tygodnia w czwartek ceny ropy w USA ponownie rosły. Kontrakty na surowiec WTI na kwiecień zwyżkowały o 2,69 proc. do 92,97 USD za baryłkę, natomiast majowe futures na Brent zyskiwały 3,32 proc. do 105,65 dol. za baryłkę.
Według hurtowego cennika paliw Orlenu, 28 lutego, w dniu ataku USA i Izraela na Iran, benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztowała w koncernie 4 466 zł, czyli 1 145 zł mniej niż aktualnie, a olej napędowy Ekodiesel 4 809 zł za metr sześc., czyli mniej o 2 061 zł niż obecnie.
25 marca e-petrol.pl podał, że średnia cena litra oleju napędowego w ciągu tygodnia wzrosła w Polsce o 93 gr, do 8,69 zł za litr, najwyższego w historii poziomu notowań prowadzonych przez portal.
Projekty rządowe
Wczoraj Sejm rozpoczął procedowanie dwóch projektów ustaw, które tego dnia zostały przyjęte na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu, a ich celem jest obniżka cen paliw na stacjach o około 1,2 zł na litrze stosunku do obecnych poziomów.
Pakiet przepisów „Ceny paliwa niżej” dotyczy czasowych uregulowań - obniżki VAT z 23 do 8 proc. oraz akcyzy na benzynę i olej napędowy, a także wprowadzenia maksymalnej ceny detalicznej na paliwa, która będzie określana codziennie. Regulacje te, zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska, mają być uchwalone przez posłów w piątek, po czym trafią do Senatu, a następnie do prezydenta Karola Nawrockiego.
Zgodnie z zapowiedzią premiera Tuska, narzędzia umożliwiające wdrożenie obniżek cen paliw mają być gotowe jeszcze przed Wielkim Piątkiem, aby objąć okres zwiększonego ruchu w czasie świąt. Zwrócił jednak uwagę, że ostateczny poziom cen na stacjach będzie nadal uzależniony od sytuacji na rynkach światowych, w tym wahań cen ropy naftowej oraz paliw w hurcie. W tym roku Wielki Piątek wypada 3 kwietnia.
{Presja ma sens! Tusk wreszcie podjął decyzję: „Obniżymy stawkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc.”. Co jeszcze zapowiedział?Tusk: „CPN czyli ceny paliw niżej”. Cięta riposta Morawieckiego! „CPN, czyli Co Platforma Nakradła”. Lawina komentarzy w sieci}
tkwl/PAP
