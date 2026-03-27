Prezes NBP prof. Adam Glapiński gościł przedstawicieli Międzynarodowego Towarzystwa Banknotów (IBNS), którzy przekazali na jego ręce nagrodę dla banknotu kolekcjonerskiego „Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego” o nominale 20 zł, uznanego za Najlepszy Banknot Okolicznościowy 2025 r.
W konkursie zorganizowanym przez Międzynarodowe Towarzystwo Banknotów, polski banknot rywalizował z emisjami banków centralnych m.in. Turkmenistanu, Meksyku, Kazachstanu, Tajlandii, Botswany, Namibii, Papui-Nowej Gwinei oraz Sri Lanki.
W głosowaniu, które trwało od 15 do 29 grudnia 2025 r. kolekcjonerzy i pasjonaci z całego świata wybierali banknot, który uważają za najbardziej oryginalny i atrakcyjny. Banknot wyemitowany przez Narodowy Bank Polski zdobył największą liczbę głosów i został uznany za najlepszy na świecie w 2025 r.
Milenium koronacji na banknocie kolekcjonerskim NBP
Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu banknot „Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego” 5 listopada 2025 r. To kolejna emisja nawiązująca do milenium koronacji – wcześniej NBP upamiętnił to wydarzenie monetami kolekcjonerskimi.
Więcej informacji o banknocie można znaleźć w folderze emisyjnym oraz na stronie nbp.pl w katalogu banknotów.
Plany emisyjne NBP
Narodowy Bank Polski każdego roku upamiętnia rocznice ważnych wydarzeń i wielkie postaci z historii Polski na srebrnych i złotych monetach oraz na banknotach kolekcjonerskich. Informacje dotyczące zaplanowanego na 2026 rok harmonogramu emisji monet i banknotów kolekcjonerskich oraz szczegóły dotyczące dat, nominałów, wielkości emisji i specyfikacji technicznej są dostępne na stronie Narodowego Banku Polskiego w Planie emisji wartości kolekcjonerskich i monet okolicznościowych na 2026 r.
Narodowy Bank Polski zaprasza kolekcjonerów i numizmatyków, zainteresowanych zakupem wartości kolekcjonerskich, do szesnastu Oddziałów Okręgowych NBP zlokalizowanych w miastach wojewódzkich oraz do sklepu internetowego NBP: kolekcjoner.nbp.pl.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/756548-banknot-nbp-tysiaclecie-koronacji-boleslawa-chrobrego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.