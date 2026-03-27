Ekspansja zagranicznego kapitału? Obcokrajowcy zakładają w Polsce firmy na potęgę. Wiemy, która nacja przewodzi

Na zdjęciu widok na Stare Miasto w Warszawie z restauracyjnego ogródka / autor: Fratria
Tylko w 2025 roku obcokrajowcy otworzyli w Polsce 10,5 tys. firm. Jak informuje dzisiejszy „Puls Biznesu” - najwięcej założyli Ukraińcy, Białorusini, Chińczycy i Niemcy. To trzeci wynik w historii.

Nie zmniejsza się atrakcyjność Polski w oczach przedsiębiorców zagranicznych. W 2025 r. zarejestrowali oni w naszym kraju o prawie 5 proc. więcej firm niż rok wcześniej. To wysoki wynik i niewiele mniejszy od rekordu w 2023 r.

Według „PB”, na pierwszym miejscu wśród obcokrajowców uruchamiających firmy w Polsce znajdują się obywatele Ukrainy. Utworzyli oni 3,2 tys. firm, tyle samo co w 2024 r. Drudzy na liście Białorusini otworzyli o prawie dwa tysiące mniej biznesów niż liderzy (1370). Zmiana nastąpiła na trzeciej pozycji, na którą awansowali Chińczycy (610) z piątego miejsca w 2024 r. Czwartą pozycję utrzymali obywatele Niemiec (514). Za nimi plasują się Turcy (486), Hindusi (299), Brytyjczycy (256), Czesi (199), Gruzini (191), Włosi (167).

Najchętniej zagospodarowywane branże

Jakie branże są najbardziej atrakcyjne dla zagranicy? Numerem jeden gastronomia i restauracje. W tym sektorze założono 694 firmy. Na drugim miejscu popularności znalazł się transport drogowy (484) a na trzecim roboty budowlane (480). Na kolejnych miejscach mamy programowanie (380), doradztwo gospodarcze (308), agencje pracy tymczasowej (225), sprzedaż hurtowa (224) - wylicza „Puls Biznesu”.

xyz/PAP

