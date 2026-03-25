Jesteśmy gotowi do działań w przypadku, gdy rosnące w wyniku wojny z Iranem ceny energii będą znacząco napędzać inflację - powiedziała prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde.
EBC jest gotów „w razie potrzeby dostosowywać politykę pieniężną na każdym posiedzeniu” – powiedziała Lagarde na konferencji we Frankfurcie nad Menem. Jak dodała, istnieją „powody do czujności”.
Nie będziemy działać, dopóki nie będziemy mieć wystarczających informacji o skali i czasie trwania szoku oraz jego rozprzestrzeniania się. Ale nie pozwolimy, by wahanie nas sparaliżowało: nasze zobowiązanie do inflacji na poziomie 2 procent w średnim okresie jest bezwarunkowe
— przekazała szefowa EBC.
Czy konflikt w Iranie przełoży się na inflację?
W ocenie Lagarde „małe, jednorazowe i krótkotrwałe szoki podażowe można zignorować”. Zarazem „im większe i bardziej trwałe są odchylenia od naszego celu inflacyjnego, tym silniejsza jest potrzeba podjęcia działań”.
Zdaniem szefowej EBC spowodowany wojną z Iranem szok, jeśli pozostanie ograniczony do rynków energetycznych, to nie będzie miał większego wpływu na inflację.
Jeśli jednak nasili się lub utrzyma, przenoszenie kosztów może przyspieszyć
— ostrzegła.
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/756402-ebc-zainterweniuje-ws-rosnacych-cen-jest-jasna-odpowiedz
