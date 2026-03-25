EBC zainterweniuje ws. rosnących cen w związku z wojną w Iranie? Jest jasna odpowiedź! "Nie pozwolimy, by wahanie nas sparaliżowało"

autor: Fratria
Jesteśmy gotowi do działań w przypadku, gdy rosnące w wyniku wojny z Iranem ceny energii będą znacząco napędzać inflację - powiedziała prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde.

EBC jest gotów „w razie potrzeby dostosowywać politykę pieniężną na każdym posiedzeniu” – powiedziała Lagarde na konferencji we Frankfurcie nad Menem. Jak dodała, istnieją „powody do czujności”.

Nie będziemy działać, dopóki nie będziemy mieć wystarczających informacji o skali i czasie trwania szoku oraz jego rozprzestrzeniania się. Ale nie pozwolimy, by wahanie nas sparaliżowało: nasze zobowiązanie do inflacji na poziomie 2 procent w średnim okresie jest bezwarunkowe

— przekazała szefowa EBC.

Czy konflikt w Iranie przełoży się na inflację?

W ocenie Lagarde „małe, jednorazowe i krótkotrwałe szoki podażowe można zignorować”. Zarazem „im większe i bardziej trwałe są odchylenia od naszego celu inflacyjnego, tym silniejsza jest potrzeba podjęcia działań”.

Zdaniem szefowej EBC spowodowany wojną z Iranem szok, jeśli pozostanie ograniczony do rynków energetycznych, to nie będzie miał większego wpływu na inflację.

Jeśli jednak nasili się lub utrzyma, przenoszenie kosztów może przyspieszyć

— ostrzegła.

tkwl/PAP

