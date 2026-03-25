Szybko rośnie liczba spraw sądowych dotyczących kredytów opartych na WIBOR oraz pożyczek konsumenckich szybko rośnie. Bankowcy zachowują spokój, ale część prawników przewiduje, że to dopiero początek – pisze „Rzeczpospolita”.
Blisko 1,7 tys. pozwów
Na koniec 2025 r. przeciwko pięciu największym bankom w Polsce wpłynęło blisko 1,7 tys. pozwów kwestionujących kredyty mieszkaniowe oparte na wskaźniku WIBOR – pisze „Rz”. W skali roku to wzrost o 84 proc., a liderem pozostaje PKO BP z liczbą 737 spraw.
Mimo dynamicznego wzrostu liczby pozwów, przedstawiciele sektora bankowego zachowują spokój. Jak podkreślił, cytowany przez dziennik, prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Białek wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z lutego br. praktycznie przekreślił nadzieje kancelarii prawnych na masowe podważanie umów opartych na tym wskaźniku. Wszystkie dotychczasowe, prawomocne wyroki krajowe zapadły na korzyść banków.
Wzrost liczby spraw o SKD
Równolegle narasta jednak fala postępowań dotyczących tzw. sankcji kredytu darmowego (SKD). Według danych zebranych przez „Rz” przeciwko ośmiu bankom toczy się już ponad 20,5 tys. takich spraw, jednak w 80-90 proc. rozstrzygnięcia zapadają na korzyść banków. Kamil Stolarski z Santander BM ocenił w rozmowie z „Rz”, że nastąpi dalszy wzrost liczby spraw o SKD, ale nie spodziewa się, by miało to istotny wpływ na wyniki finansowe banków.
Prawnicy reprezentujący konsumentów wskazują natomiast, że kluczowe dla dalszego rozwoju sytuacji może być kolejne orzeczenie TSUE dotyczące SKD, którego ogłoszenie spodziewane jest w kwietniu. To właśnie ten wyrok ostatecznie pokaże, czy banki mogą być spokojne, czy dojdzie do lawiny pozwów.
Adam Kacprzak/PAP
