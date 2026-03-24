Świadoma istnienia systemu handlu emisjami gazów jest ponad 80 proc. badanych. Większość z nich, nie chce jednak ETS w Polsce — wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Polsat News.
60 proc. za wyjściem z ETS
Spośród ankietowanych, którzy deklarowali, że słyszeli o unijnej regulacji, 57 proc. uważa, że Polska powinna wystąpić z ETS. W tej grupie prawie 36 proc. zaznaczyło wybór „zdecydowanie tak”, a blisko 22 proc. „raczej tak”.
Z kolei przeciwko wyjściu Polski z systemu jest 31,6 proc. spośród zapewniających, że słyszeli o ETS. Spośród nich 21,2 wybrało opcję „raczej nie”, a 10,4 „zdecydowanie nie”. W tej sprawie nie mogło się zdecydować prawie 11 proc.
Najmniej informacji na temat obowiązywania systemu ETS mają badani w wieku od 18 do 29 lat - prawie 61 proc. oraz osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym (66,1 proc.).
Deklarowana wiedza o ETS rośnie w sondażu wraz z wykształceniem - 84,7 proc. osób z wykształceniem średnim i 90,1 proc. osób z wykształceniem wyższym stwierdziło, że słyszała o unijnym systemie handlu emisjami
— czytamy na stronie Polsat News.
Młodzi przeciw unijnemu systemowi
Najchętniej wyjście z ETS wybierali ankietowani z najmłodszej grupy wiekowej. W tym przypadku prawie 27 proc. wskazało opcję „zdecydowanie tak”, a 46,5 proc. „raczej tak”.
Niecałe 3 proc. młodych wyborców nie ma na ten temat zdania. Wśród osób mających od 60 do 69 lat brak opinii deklaruje 15,1 proc., a wśród ludzi, którzy mają 70 i więcej lat 18,8 proc.
Jak czytamy w polsatnews.pl, „zwolennicy opuszczenia ETS przez Polskę, którzy wcześniej wskazali, że wiedzą o tym systemie, to najczęściej wyborcy głosujący w ostatnich wyborach prezydenckich na Grzegorza Brauna (97,8 proc. jest zdecydowanie za), Sławomira Mentzena (56,3 proc. „zdecydowanie tak” i 35,1 proc. „raczej tak”) oraz Karola Nawrockiego (61, 9 proc. „zdecydowanie tak” i 14,1 proc. „raczej tak”)”.
Z kolei „pozostania w systemie UE najczęściej chcą wyborcy Rafała Trzaskowskiego (21,5 proc. zdecydowanie nie chce wyjścia Polski, 38,6 proc. „raczej nie”) i Szymona Hołowni (6,2 proc. „zdecydowanie nie” i 48,8 proc. „raczej nie”)”.
Za pozostawieniem ETS opowiedziała się też nieco ponad połowa osób, która głosowała na Magdalenę Biejat (26,5 zdecydowanie chce zostać, 24,8 proc. raczej chce zostać).
Czytaj także
SC/polsatnews.pl
