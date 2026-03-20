Obywatel Polski i jego warszawska spółka objęci... amerykańskimi sankcjami za wspieranie Hezbollahu. Co dokładnie zarzuca Waszyngton?

W tle flaga USA, zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/home.treasury.gov
Obywatel Polski i jego zarejestrowana w Warszawie firma zostali objęci amerykańskimi sankcjami wobec osób i podmiotów wspierających finansowo Hezbollah - wynika z komunikatu departamentu skarbu USA. Waszyngton zarzuca mu udział w praniu brudnych pieniędzy na rzecz tej proirańskiej grupy.

Amerykańskie sankcje

Jak podał na swojej stronie internetowej departament skarbu (finansów) USA, sankcjami objęto 16 osób i podmiotów z Libanu, Syrii, Polski, Słowenii, Kataru i Kanady. Według resortu tworzą one sieć, na której czele stoi powiązany z Hezbollahem i były libański urzędnik Alaa Hamieh. Miała być ona zaangażowana w projekty gospodarcze, z których ponad 100 mln dolarów przeznaczono na finansowanie działalności Hezbollahu.

Według władz USA Hamieh, jako wiceprezes libańskiego urzędu ds. inwestycji rozwojowych, przekierowywał fundusze z porozumienia handlowego z Irakiem na rzecz odbudowy Libanu, by wzbogacić siebie oraz Hezbollah.

Obywatel Polski i warszawska spółka

Wśród objętych sankcjami jest bratanek Hamieha, Daniel Hamieh (Hamie), będący obywatelem Polski. Obaj są w zarządzie spółki Callync sp. z o.o. zarejestrowanej w Warszawie, która według USA wysłała setki tysięcy dolarów firmie powiązanej z grupą finansującą Hezbollah.

Aktorzy w globalnej sieci finansowej”

Do nałożenia sankcji dochodzi w czasie, gdy Hezbollah prowadzi ostrzały Izraela w ramach wsparcia Iranu, z którym bojówka jest związana.

Iran jest głową węża, jeśli chodzi o globalny terroryzm, a jego partnerzy, tacy jak Hezbollah, realizują misję Teheranu polegającą na sianiu chaosu i zniszczenia poza jego granicami

— podkreślił cytowany w komunikacie sekretarz skarbu Scott Bessent.

Hezbollah nadal przeznacza fundusze, które prawnie należą do narodu libańskiego, na finansowanie swoich operacji terrorystycznych. Dzisiejsze działanie jest wymierzone w kluczowych aktorów w globalnej sieci finansowej, którzy wspierają jego działalność bojową

— dodał.

Hezbollah jest uznawany za organizację terrorystyczną m.in. przez Stany Zjednoczone, Izrael, Kanadę, Wielką Brytanię oraz Niemcy. Unia Europejska uznała za organizację o takim charakterze tylko wojskowe źródło libańskiej grupy.

Adam Kacprzak/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

