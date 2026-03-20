Obywatel Polski i jego zarejestrowana w Warszawie firma zostali objęci amerykańskimi sankcjami wobec osób i podmiotów wspierających finansowo Hezbollah - wynika z komunikatu departamentu skarbu USA. Waszyngton zarzuca mu udział w praniu brudnych pieniędzy na rzecz tej proirańskiej grupy.
Amerykańskie sankcje
Jak podał na swojej stronie internetowej departament skarbu (finansów) USA, sankcjami objęto 16 osób i podmiotów z Libanu, Syrii, Polski, Słowenii, Kataru i Kanady. Według resortu tworzą one sieć, na której czele stoi powiązany z Hezbollahem i były libański urzędnik Alaa Hamieh. Miała być ona zaangażowana w projekty gospodarcze, z których ponad 100 mln dolarów przeznaczono na finansowanie działalności Hezbollahu.
Według władz USA Hamieh, jako wiceprezes libańskiego urzędu ds. inwestycji rozwojowych, przekierowywał fundusze z porozumienia handlowego z Irakiem na rzecz odbudowy Libanu, by wzbogacić siebie oraz Hezbollah.
Obywatel Polski i warszawska spółka
Wśród objętych sankcjami jest bratanek Hamieha, Daniel Hamieh (Hamie), będący obywatelem Polski. Obaj są w zarządzie spółki Callync sp. z o.o. zarejestrowanej w Warszawie, która według USA wysłała setki tysięcy dolarów firmie powiązanej z grupą finansującą Hezbollah.
„Aktorzy w globalnej sieci finansowej”
Do nałożenia sankcji dochodzi w czasie, gdy Hezbollah prowadzi ostrzały Izraela w ramach wsparcia Iranu, z którym bojówka jest związana.
Iran jest głową węża, jeśli chodzi o globalny terroryzm, a jego partnerzy, tacy jak Hezbollah, realizują misję Teheranu polegającą na sianiu chaosu i zniszczenia poza jego granicami
— podkreślił cytowany w komunikacie sekretarz skarbu Scott Bessent.
Hezbollah nadal przeznacza fundusze, które prawnie należą do narodu libańskiego, na finansowanie swoich operacji terrorystycznych. Dzisiejsze działanie jest wymierzone w kluczowych aktorów w globalnej sieci finansowej, którzy wspierają jego działalność bojową
— dodał.
Hezbollah jest uznawany za organizację terrorystyczną m.in. przez Stany Zjednoczone, Izrael, Kanadę, Wielką Brytanię oraz Niemcy. Unia Europejska uznała za organizację o takim charakterze tylko wojskowe źródło libańskiej grupy.
Czytaj także
Adam Kacprzak/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/756029-obywatel-polski-objety-sankcjami-usa-za-wspieranie-hezbollahu
