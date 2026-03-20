Samochody elektryczne przegrywają konkurencję ze swoimi spalinowymi odpowiednikami. Po trzech latach elektryki tracą nawet 26 pkt proc. wartości więcej, niż ich tradycyjne odpowiedniki - podaje „Rzeczpospolita”, powołując się na analizy Carvago.
Elektromobilność w Polsce, zamiast rozpędzać się nowymi samochodami, zjedzie używanymi elektrykami do garażu. Po sprzedażowym boomie wywołanym zakończonym już programem dopłat, fala e-aut zacznie w niedługim czasie zatapiać rynek wtórny. Bo jak dotąd, na takie pojazdy z drugiej ręki brakuje chętnych, choć używane elektryki tanieją na potęgę”
— pisze gazeta.
Właściciele takich aut mają duży problem z ich sprzedażą. Wynika to nie tylko z małego popytu, ale też ze spadku cen nowych elektryków, które są oferowane z dużymi rabatami, stanowiąc ogromną konkurencję dla samochodów używanych
— powiedział „Rz” Mateusz Szczypka z Suprauto.pl.
Ograniczony popyt na rynku wtórnym i szybki postęp technologiczny
Eksperci Carvago przebadali dane ogłoszeniowe z rynku niemieckiego, największego w Europie, biorąc pod lupę pierwotne ceny dziesięciu par porównywalnych modeli samochodów z końca 2022 r. wraz z cenami tych samych używanych aut pod koniec 2025 r. We wszystkich dziesięciu przypadkach model elektryczny stracił na wartości znacznie więcej niż jego spalinowy odpowiednik.
W opinii Dariusza Piwińskiego, dyrektora Carvago Polska, za gwałtownym spadkiem cen samochodów elektrycznych stoją dwa czynniki: ograniczony popyt na rynku wtórnym i szybki postęp technologiczny. Ten drugi czynnik sprawia, że pojazdy elektryczne po zaledwie kilku latach stają się przestarzałe pod względem zasięgu i prędkości ładowania - wskazuje gazeta.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/755931-wartosc-elektrykow-mocno-spada-ma-byc-zalew-na-rynku-wtornym
