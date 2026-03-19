InPost rośnie w siłę! Planuje 2,4 mld zł inwestycji w tym roku. Testowana jest wersja beta aplikacji z nową funkcjonalnością

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

InPost planuje zwiększyć swoje wydatki inwestycyjne w br. do 2,4 mld zł z 1,8 mld zł w 2025 roku” - poinformowała zastępca CFO InPostu Inga Jędrzejewska podczas konferencji prasowej.

Nasze założenia na 2026 rok zakładają wzrost CAPEX do 2,4 mld zł w porównaniu do 1,8 mld zł w 2025 roku. 60 proc. tej kwoty w tym roku będzie alokowane do rozwoju sieci paczkomatów, głównie na rynkach międzynarodowych, mniejsza część w Polsce. Pozostała część, tak jak każdego roku idzie na operacje, m.in. w UK, pewna część to CAPEX technologiczny, mamy rozwój AI 

— powiedziała Jędrzejewska.

Dodała, że inne drobne inwestycje w tym roku będą związane z mniejszą częścią biznesu w Wielkiej Brytanii, obejmującego segment gazet.

Aplikacja InPost Mobile w wersji beta

Grupa InPost testuje wersję beta aplikacji InPost Mobile z nową funkcjonalnością, którą są zakupy wspierane przez asystenta AI z bezpłatną dostawą i zwrotami w ramach InPost Plus.

Część CAPEX jest związany z naszym nowym produktem również po stronie software. Ale dzisiaj za wcześnie, żeby mówić, jaka będzie trajektoria, pewnie dopiero po drugim kwartale będziemy w stanie powiedzieć coś więcej

— powiedział prezes i założyciel InPostu Rafał Brzoska.

W 2025 roku wydatki inwestycyjne grupy InPost były wyższe rok do roku o 31 proc. i wyniosły 1,8 mld zł.

InPost w 2026 roku oczekuje zwiększonego udziału w rynku, z wolumenami grupy rosnącymi rok do roku na poziomie średnich do wysokich kilkunastu procent. Skorygowana EBITDA grupy ma się utrzymać na stabilnym poziomie.

InPost spodziewa się, że w 2026 roku w Polsce marże powinny pozostać na wysokim poziomie, choć niższym niż w 2025 roku - „w okolicach średnich 40-kilku procent”.

W Eurozone grupa oczekuje lekkiej poprawy rentowności, ponieważ wyższa marża z dostaw out-of-home będzie częściowo kompensowana rozwojem oferty door-to-door.

InPost w Wielkiej Brytanii i Irlandii

Natomiast w Wielkiej Brytanii i Irlandii InPost spodziewa się wyraźnego odbicia, z poprawą marży skorygowanej EBITDA do poziomu kilku procent.

Ponadto, InPost planuje znacząco przyspieszyć rozwój sieci poprzez dodanie ponad 20 tys. automatów paczkowych na wszystkich rynkach w 2026 roku.

W 2025 roku grupa InPost miała 4,1 mld zł skorygowanej EBITDA (wzrost rok do roku o 12 proc.) i 14,7 mld zł przychodów (wzrost o 34 proc.). 51 proc. przychodów grupy pochodzi z rynków zagranicznych.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

