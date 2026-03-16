„Zakontraktujemy budowę i remonty 18 tys. mieszkań” - powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na konferencji prasowej, odnosząc się do planów rządu w kwestii mieszkalnictwa na 2026 rok.
Zwiększamy finansowanie budownictwa – w tym roku na budownictwo mieszkaniowe w budżecie zostało przeznaczone 6,7 mld zł. Wraz ze środkami z Krajowego Planu Odbudowy jest to kwota 8,7 mld zł
— podkreślił podczas konferencji prasowej Domański.
Dodał, że każda złotówka zainwestowana w budownictwo mieszkaniowe przekłada się na „2,5 zł naszego PKB”.
Zakontraktujemy budowę i remonty 18 tys. mieszkań
— powiedział minister Domański.
Razem ze środkami z 2024 i 2025 r. mówimy o budowie i remontach 35 tys. mieszkań w ciągu 3 lat naszych rządów. To więcej niż nasi poprzednicy zakontraktowali w ciągu 8 lat
— wskazał.
Z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii wynika, że na mieszkalnictwo z budżetu przeznaczono w 2023 r. 1,7 mld zł, w 2024 - 2,8 mld zł, a w 2025 r. - 4,7 mld zł.
„Przygotowaliśmy kompleksową ofertę rozwiązań”
Domański zapewnił, że program mieszkaniowy rządu bierze pod uwagę zarówno budownictwo socjalne, jak i budownictwo mieszkaniowe, a także osoby, które są w tzw. luce czynszowej, których nie stać na mieszkanie własnościowe, a jednocześnie nie spełniają kryteriów umożliwiających im skorzystanie z mieszkań socjalnych. Według ministra, w Polsce w luce czynszowej znajduje się 4 mln rodzin.
Minister finansów i gospodarki podkreślił, że skuteczna polityka mieszkaniowa wymaga zarówno kompleksowych rozwiązań prawnych, jak i odpowiedniego finansowania. W jego ocenie dotychczasowa debata publiczna koncentrowała się głównie na dwóch skrajnych obszarach – budownictwie socjalnym oraz własnościowym – pomijając znaczną część gospodarstw domowych.
Domański wskazał, że w Polsce około 4 mln rodzin znajduje się w tzw. luce czynszowej – są to gospodarstwa, które nie kwalifikują się do mieszkań socjalnych, a jednocześnie ich dochody są zbyt niskie, aby pozwolić sobie na zakup mieszkania na rynku własnościowym.
Dlatego przygotowaliśmy kompleksową ofertę rozwiązań także dla tej grupy Polaków
— powiedział.
Zdaniem ministra rozwój budownictwa mieszkaniowego ma znaczenie nie tylko dla wzrostu gospodarczego, ale także dla mobilności na rynku pracy. Zaznaczył, że inwestycje realizowane w ponad 900 lokalizacjach w całej Polsce mają sprzyjać zwiększeniu mobilności społecznej.
Demografia a polityka mieszkaniowa
Domański zwrócił również uwagę na demograficzny wymiar polityki mieszkaniowej. Jak podkreślił, dostępność mieszkań stanowi jeden z elementów odpowiedzi na wyzwania związane ze spadkiem liczby ludności.
Dodał, że oprócz mieszkań planowane są także inwestycje w infrastrukturę akademicką. Dzięki środkom zabezpieczonym w budżecie na 2026 r. powstaną i zostaną wyremontowane nowe miejsca w domach studenckich, co ma ułatwić młodym ludziom podejmowanie studiów w dużych ośrodkach akademickich.
Domański zapewnił na konferencji, że rząd nie prowadzi prac nad wprowadzeniem podatku od pustostanów czy podatku katastralnego, a obecny na konferencji prasowej wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski dodał, że do końca roku ma być przyjętych kilkanaście ustaw reformujących obszar mieszkalnictwa.
Jeśli chodzi o podatek katastralny czy podatek od pustostanów, to rząd w tej chwili nie prowadzi takich prac
— powiedział minister Domański. Zwrócił uwagę, że niektóre z tych obszarów regulują podatki i opłaty lokalne, nad którymi władztwo mają samorządy.
„Szukamy bardzo szerokiego porozumienia”
Wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski dodał, że rządowy plan zakłada przyjęcie do grudnia 2026 r. kilkunastu ustaw reformujących obszar budownictwa mieszkaniowego. Dotyczyłoby to m.in. kwestii związanych z finansowaniem, zmian dotyczących zarządzania gruntami pod budownictwo mieszkaniowe, jak i instytucji odpowiadających za ten obszar.
Chcielibyśmy żeby rok 2027 był wolny od dyskusji na temat ustaw mieszkaniowych (…). Szukamy bardzo szerokiego porozumienia ponad politycznego nad tymi rozwiązaniami mieszkaniowymi
— dodał Lewandowski.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/755634-rzad-zapowiedzial-remonty-i-budowe-18-tys-mieszkan-w-2026-r
