Prawie 100 pracowników "Stomilu" Bydgoszcz wylądowało na bruku! "Jesteśmy przybici i często zrezygnowani"

Na zdjęciu budynek "Stomilu" Bydgoszcz / autor: Pit1233 - Praca własna, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42547554
Stomil” Bydgoszcz zwolnił 92. pracowników - wypowiedzenia otrzymali z końcem lutego br. W większości są to osoby z wieloletnim doświadczeniem. „Zamykają nas w czasie, gdy podobno Polska jest 20. gospodarką świata. Gdzie tu logika?” - zastanawiał się wiceprzewodniczący organizacji związkowej Radosław Lubiszewski w rozmowie z Gazetą Pomorską. Na przyszły tydzień zaplanowano spotkanie zarządu z pracownikami przy obecności delegacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

Stomil” Bydgoszcz jest zakładem z ponad 100 letnią historią. Firma specjalizuje się w wyrobach gumowych - węże hydrauliczne, przemysłowe czy wykładziny.

Firma od kilkunastu lat borykała się z kolejnymi problemami. W 2014 na Białoruś nałożono sankcje, problem w tym, że „Stomil” Bydgoszcz wysyłał 120 km węży miesięcznie do Belarusa - producenta ciągników. W związku z obostrzeniami ten rynek zbytu został zamknięty, co bardzo szybko wykorzystali Włosi, którzy otworzyli na Białorusi fabrykę produkującą węże i przejęli rynek. Problemem okazała się również tania konkurencja z Azji, która na dodatek nie musiała spełniać rygorystycznych wymogów środowiskowych. Wieloletni pracownicy wskazują również na częste zmiany w zarządzie.

Kumulacja problemów doprowadziła do sytuacji, że 26 lutego br., 92 pracowników z załogi, która liczyła 134 osoby, otrzymało wypowiedzenie z pracy. W większości są to osoby z wieloletnim doświadczeniem.

Pracownicy są zdruzgotani

Na przyszły tydzień zaplanowano spotkanie zarządu firmy z pracownikami. Udział w nim wezmą również przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy.

Jesteśmy przybici i często zrezygnowani, ale każda wzmianka o potencjalnej pracy powoduje ożywienie i daje nadzieję, że nowa praca zapewni stabilność, której zabrakło w ostatnim czasie

— powiedział pracownik Janusz Dalecki w rozmowie z TVP Bydgoszcz.

Nigdy nie byłem bezrobotny. Przeżyliśmy wielki kryzys światowy, kiedy wielu Polaków straciło pracę. Jakoś daliśmy radę w pandemii. A zamykają nas w czasie, gdy podobno Polska jest 20. gospodarką świata. Gdzie tu logika?

— powiedział wiceprzewodniczący organizacji związkowej Radosław Lubiszewski w rozmowie z Gazetą Pomorską.

Próba ratowania pracowników

W ratowanie pracowników zaangażował się wojewódzki radny z ramienia PiS Jarosław Wenderlich - złożył interpelację do marszałka.

Jednym z zadań województwa jest przeciwdziałanie bezrobociu, więc marszałek jest jak najbardziej właściwym adresatem, by pomóc tej firmie

— stwierdził polityk.

Wsparcie przyszło także ze strony bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). Chce pomóc chętnym pracownikom znaleźć pracę w podobnej branży lub założyć własną firmę.

W samozatrudnieniu zapewniamy wsparcie doradcze oraz finansowe na start działalności gospodarczej. Natomiast w ścieżce aktywizacji zawodowej oferujemy pomoc w uzupełnieniu kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia, tak aby dostosować je do obecnego rynku pracy

— poinformowała Agnieszka Kahlau z PTE.

Przemyślany plan restrukturyzacyjny”

O sprawę zapytano prezesa „Stomilu” Krzysztofa Molena, który powiedział, że wcześniej podejmował próby przywrócenia płynności oraz utrzymania firmy.

Efektem jest przemyślany plan restrukturyzacyjny, dający realne szanse na kontynuację działalności, jednakże tylko w rentownym obszarze produkcyjnym (płyt gumowych) oraz handlowym

— powiedział w rozmowie z Gazetą Pomorską.

Dlatego prezes ostatecznie był zmuszony podjąć trudną decyzję o zwolnieniach.

Spółka od 17 grudnia 2025 roku znajduje się w postępowaniu sanacyjnym.

xyz/TVP3 Bydgoszcz/Gazeta pomorska

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych