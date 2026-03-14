„Stomil” Bydgoszcz zwolnił 92. pracowników - wypowiedzenia otrzymali z końcem lutego br. W większości są to osoby z wieloletnim doświadczeniem. „Zamykają nas w czasie, gdy podobno Polska jest 20. gospodarką świata. Gdzie tu logika?” - zastanawiał się wiceprzewodniczący organizacji związkowej Radosław Lubiszewski w rozmowie z Gazetą Pomorską. Na przyszły tydzień zaplanowano spotkanie zarządu z pracownikami przy obecności delegacji z Powiatowego Urzędu Pracy.
„Stomil” Bydgoszcz jest zakładem z ponad 100 letnią historią. Firma specjalizuje się w wyrobach gumowych - węże hydrauliczne, przemysłowe czy wykładziny.
Firma od kilkunastu lat borykała się z kolejnymi problemami. W 2014 na Białoruś nałożono sankcje, problem w tym, że „Stomil” Bydgoszcz wysyłał 120 km węży miesięcznie do Belarusa - producenta ciągników. W związku z obostrzeniami ten rynek zbytu został zamknięty, co bardzo szybko wykorzystali Włosi, którzy otworzyli na Białorusi fabrykę produkującą węże i przejęli rynek. Problemem okazała się również tania konkurencja z Azji, która na dodatek nie musiała spełniać rygorystycznych wymogów środowiskowych. Wieloletni pracownicy wskazują również na częste zmiany w zarządzie.
Kumulacja problemów doprowadziła do sytuacji, że 26 lutego br., 92 pracowników z załogi, która liczyła 134 osoby, otrzymało wypowiedzenie z pracy. W większości są to osoby z wieloletnim doświadczeniem.
Pracownicy są zdruzgotani
Na przyszły tydzień zaplanowano spotkanie zarządu firmy z pracownikami. Udział w nim wezmą również przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy.
Jesteśmy przybici i często zrezygnowani, ale każda wzmianka o potencjalnej pracy powoduje ożywienie i daje nadzieję, że nowa praca zapewni stabilność, której zabrakło w ostatnim czasie
— powiedział pracownik Janusz Dalecki w rozmowie z TVP Bydgoszcz.
Nigdy nie byłem bezrobotny. Przeżyliśmy wielki kryzys światowy, kiedy wielu Polaków straciło pracę. Jakoś daliśmy radę w pandemii. A zamykają nas w czasie, gdy podobno Polska jest 20. gospodarką świata. Gdzie tu logika?
— powiedział wiceprzewodniczący organizacji związkowej Radosław Lubiszewski w rozmowie z Gazetą Pomorską.
Próba ratowania pracowników
W ratowanie pracowników zaangażował się wojewódzki radny z ramienia PiS Jarosław Wenderlich - złożył interpelację do marszałka.
Jednym z zadań województwa jest przeciwdziałanie bezrobociu, więc marszałek jest jak najbardziej właściwym adresatem, by pomóc tej firmie
— stwierdził polityk.
Wsparcie przyszło także ze strony bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). Chce pomóc chętnym pracownikom znaleźć pracę w podobnej branży lub założyć własną firmę.
W samozatrudnieniu zapewniamy wsparcie doradcze oraz finansowe na start działalności gospodarczej. Natomiast w ścieżce aktywizacji zawodowej oferujemy pomoc w uzupełnieniu kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia, tak aby dostosować je do obecnego rynku pracy
— poinformowała Agnieszka Kahlau z PTE.
„Przemyślany plan restrukturyzacyjny”
O sprawę zapytano prezesa „Stomilu” Krzysztofa Molena, który powiedział, że wcześniej podejmował próby przywrócenia płynności oraz utrzymania firmy.
Efektem jest przemyślany plan restrukturyzacyjny, dający realne szanse na kontynuację działalności, jednakże tylko w rentownym obszarze produkcyjnym (płyt gumowych) oraz handlowym
— powiedział w rozmowie z Gazetą Pomorską.
Dlatego prezes ostatecznie był zmuszony podjąć trudną decyzję o zwolnieniach.
Spółka od 17 grudnia 2025 roku znajduje się w postępowaniu sanacyjnym.
xyz/TVP3 Bydgoszcz/Gazeta pomorska
