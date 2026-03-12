Podczas 54. obrad Senatu RP senator PiS Grzegorz Bierecki zadał wiceministrowi finansów Zbigniewowi Stawickiemu serię pytań dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Pytania senatora Grzegorza Biereckiego dotyczyły m.in. wątpliwości dotyczących podmiotów, które przetwarzają dane z Krajowego Systemu e-Faktur. System ten od 1 lutego 2026 roku stał się obowiązkowy dla dużych firm, zaś od 1 kwietnia będzie takim także dla pozostałych podatników VAT.
Chciałbym wyjaśnić kwestie, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Pan minister, niezgodnie z tytułem dzisiejszego posiedzenia, nie poruszył kwestii podmiotów zaangażowanych w obsługę tego systemu. Więc ja mam bardzo konkretne pytania, na które chciałbym prosić o udzielenie informacji. Po pierwsze, jakie podmioty uczestniczą w przetwarzaniu danych KSeF? Jakie są nazwy tych podmiotów? Proszę o podanie nazw tych podmiotów oraz gdzie znajduje się ich siedziba. Kto jest ich właścicielem? Kto i w jakim trybie zdecydował o wyborze tych podmiotów? Kiedy zdecydował o wyborze tych podmiotów? Ile kosztuje ta współpraca z tymi podmiotami zaangażowanymi w obsługę KSeF? I proszę o wyjaśnienie też, czym się różni ta druga wersja, jeżeli chodzi o nazwy, o podmioty zaangażowane do obsługi. Czym się różni ta druga wersja, którą państwo zdecydowaliście się wprowadzić od stycznia 2024 roku, odrzucając pierwszą wersję? Czyli krótko mówiąc, chcę także zapytać pana wprost, kto i kiedy podjął decyzję o zaangażowaniu firm Imperva i Thales?
— pytał senator Grzegorz Bierecki.
Chętnie odpowiem na to pytanie. Podmioty zaangażowane w projektowanie, utrzymanie i wytworzenie KSeF-u to: Ministerstwo Finansów, Centrum Informatyki Resortu Finansów, Aplikacje Krytyczne (spółka celowa Ministerstwa Finansów). Wyłącznie podmioty Ministerstwa Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) będą przetwarzały dane zgromadzone w KSeF. Nie mogę odpowiedzieć na niektóre pytania techniczne ze względu na status systemu. Powtórzę, w wytworzenie zaangażowane były podmioty Ministerstwa Finansów i podmioty z nim związane
— mówił Zbigniew Stawicki, wiceminister finansów, unikając precyzyjnych odpowiedzi.
„Mówimy o wydarzeniu na skalę epokową”
Rozmawiamy o niezwykle ważnej sprawie. Mówimy o wydarzeniu na skalę epokową, miliony polskich przedsiębiorców przekazuje do systemu wszystkie dane wrażliwe i wszystko to, co jest na fakturach. W opinii publicznej obecne są informacje, które pokazują wadliwość tego systemu. Polega ona na tym, iż dane i informacje dotyczące całych branż i sektorów gospodarki będą dostępne dla obcych podmiotów i mogą być przez nie wykorzystane. Co gorsza, są to podmioty powiązane z służbami specjalnymi innych państw. Sztuczna inteligencja przy wykorzystaniu tych danych umożliwi obcym państwom pełne mapowanie polskiej gospodarki. Pan minister odmawia nam informacji na ten temat, dlatego złożyłem wniosek o utajnienie obrad. Musimy mieć pewność, że polscy przedsiębiorcy nie będą narażeni na ujawnienie swoich tajemnic handlowych. Aktualna architektura sprawia, że system nie jest stworzony dla przedsiębiorców, ale dla urzędników
— zaznaczył senator Bierecki.
Potrzebna jest refleksja nad tym, jakie podmioty wpuściliście do polskiej gospodarki. Pan minister musi pod klauzulą tajności odpowiedzieć nam na te pytania. Musimy mieć tę wiedzę, aby zadbać o polskich przedsiębiorców. (…) Aktualnie państwo polskie nie kontroluje obiegu dokumentów w systemie KSeF
— dodał.
