Komisja Europejska rozpoczęła procedurę, która ma doprowadzić do tzw. tymczasowego wdrożenia umowy handlowej Mercosur już od maja — donosi Politico. Jak czytamy, Kolegium Komisarzy „uzgodniło niezbędne kroki proceduralne umożliwiające Komisji dopełnienie pozostałych formalności prawnych i proceduralnych”. Przypomnijmy, 9 marca minął termin złożenia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na decyzję Rady UE o podpisaniu umowy handlowej z krajami Mercosur. Mimo wcześniejszych deklaracji ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego o gotowości do złożenia skargi, nie widać było realnych działań.
Procedura uruchomiona w Brukseli
Komisja Europejska rozpoczęła proces mający na celu tymczasowe wdrożenie umowy handlowej UE z krajami Ameryki Południowej należącymi do Mercosur, prawdopodobnie od początku maja.
— czytamy w magazynie.
Bruksela musi teraz formalnie powiadomić południowoamerykański blok o zamiarze tymczasowego stosowania porozumienia.
W tym tygodniu Kolegium Komisarzy „uzgodniło niezbędne kroki proceduralne umożliwiające Komisji dopełnienie pozostałych formalności prawnych i proceduralnych”
— powiedział zastępca rzecznika generalnego Olof Gill, cytowany przez Politico.
Czas na zaskarżenie aktu właśnie minął
Zgodnie z procedurami zapisanymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 263 TFUE), państwo członkowskie ma dwa miesiące na zaskarżenie aktu prawnego od momentu jego ogłoszenia.
Decyzja Rady (UE) 2026/183 zapadła 9 stycznia 2026 r. Oznacza to, że na jej termin na jej zaskarżenie minął w poniedziałek 9 marca. Resort rolnictwa stał jednak na stanowisku, iż na działania ma jeszcze czas.
Nota do Paragwaju
Tymczasem władze wykonawcze UE przygotują teraz notę dyplomatyczną, która zostanie wysłana do Paragwaju – państwa pełniącego rolę prawnego depozytariusza traktatów Mercosur. Po wymianie dokumentów umowa może wejść w życie tymczasowo pierwszego dnia drugiego miesiąca po tej procedurze.
Jest jednak prawdopodobne, że wymiana ta nastąpi jeszcze w marcu — co umożliwi UE i Mercosurowi zniesienie ceł na szereg towarów od maja
— czytamy na stronie Politico.
PE swoje, a KE swoje
W styczniu Parlament Europejski skierował sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co w praktyce miało opóźnić ostateczną ratyfikację nawet o dwa lata. Mimo to Komisja utrzymuje, że może rozpocząć tymczasowe stosowanie umowy.
Rada zdecydowała nie tylko, by udzielić KE pozwolenia na podpisanie tego porozumienia, ale też zdecydowała na prowizoryczne stosowanie porozumienia z Mercosurem
— powiedział Antonio Costa na konferencji prasowej 22 stycznia.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła pod koniec lutego, że Bruksela planuje tymczasowo wdrożyć porozumienie z blokiem Mercosur, obejmującym Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj.
Decyzja Komisji wywołała krytykę wskazującą, że tymczasowe stosowanie porozumienia ma na celu ominąć pełną procedurę zatwierdzania przez instytucje UE.
Jednak von der Leyen podpisała już dokument w Paragwaju, a następnie został on ratyfikowany przez Urugwaj, Argentynę i Brazylię.
Kto chroni polskie produkty?
Wprowadzenie w życie umowy Mercosur jest fatalną informacją m.in. dla polskiego rolnictwa. Jeszcze w styczniu szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki alarmował w związku z 344 produktami państw UE, które mają być chronione w ramach umowy Mercosur.
Skandal! Rząd Tuska zabezpieczył tylko dwa polskie produkty przez umową Mercosur. Zgadnijcie jakie: Polską Wódkę i Żubrówkę!
— pisał.
Dla porównania: Francja – 63, Hiszpania – 59, Włochy – 57, Niemcy – 27. A Polska!? Wódka i Żubrówka. To jest absolutna kapitulacja. A minister rolnictwa, który powinien bronić polskich interesów, nawet nie przeczytał umowy Mercosur!
— punktował na X Zbigniew Bogucki
O sprawie wcześniejszego, tzw. tymczasowego wprowadzenia umowy pisze też europosłanka Anna Bryłka z Konfederacji.
Tymczasowe stosowanie umowy UE-Mercosur prawdopodobnie od początku maja!
— czytamy w jej wpisie
