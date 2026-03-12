USA uwolnią 172 mln baryłek ropy z rezerwy strategicznej. Chris Wright: Proces ten rozpocznie się w przyszłym tygodniu

Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA/NEIL HALL
Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA/NEIL HALL

Sekretarz energii USA Chris Wright poinformował, że w przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone rozpoczną proces uwolnienia 172 mln baryłek ropy z rezerwy strategicznej tego surowca. Ma to obniżyć światowe ceny ropy, które gwałtownie wzrosły w wyniku wojny USA i Izraela z Iranem.

Wright przypomniał w komunikacie, że wczoraj 32 kraje należące do Międzynarodowej Agencji Energetycznej zgodziły się, by obniżyć ceny energii poprzez skoordynowane uwolnienie 400 mln baryłek ropy i produktów naftowych ze swoich rezerw.

W ramach tych działań prezydent Trump autoryzował departament energii do uwolnienia 172 mln baryłek ze strategicznej rezerwy ropy naftowej

— napisał Wright.

Dodał, że proces ten rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Dostarczenie zasobów ma zająć ok. 120 dni.

Uwolnienie części zapasów ropy

Wcześniej prezydent USA Donald Trump potwierdził, że planuje uwolnić część zapasów ropy naftowej.

Zrobimy to i później uzupełnimy. Raz już ją (rezerwę) uzupełniłem i uzupełnię ją znowu

— zadeklarował.

Teraz ją trochę ograniczymy i to obniży ceny

— dodał.

Wczoraj szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol poinformował, że kraje MAE uzgodniły skierowanie na rynek 400 mln baryłek ropy naftowej, by obniżyć ceny surowca. To największe dotąd takie uruchomienie rezerw. Dla porównania, w 2022 r., tuż po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę, kraje członkowskie MAE skierowały na rynek 182 mln baryłek ropy – a więc dwukrotnie mniej - w ramach dwóch transz.

W związku z konfliktem i blokadą przez Iran cieśniny Ormuz, kluczowej dla eksportu ropy z Zatoki Perskiej, ceny surowca wystrzeliły w poniedziałek do poziomu blisko 120 dolarów za baryłkę, choć następnie spadły do około 90 dolarów. Rzecznik Kwatery Głównej armii irańskiej Ebrahim Zolfakari oświadczył w środę, że świat powinien przygotować się na ropę naftową w cenie 200 dolarów za baryłkę.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

