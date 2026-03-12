Wczoraj na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w siedzibie NBP prezes prof. Adam Glapiński, tak jak zobowiązał się na spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim, przedstawił szczegóły „Polskiego SAFE 0%”. W ten sposób rozbił w puch narrację przeciwników tego programu, czołowych polityków Koalicji Obywatelskiej na czele z premierem Tuskiem, a także koalicjantów, w tym także ministra obrony i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Stwierdził także, że wprawił go wręcz w zdumienie brak zainteresowania nieoprocentowanymi bezzwrotnymi środkami na obronność w kwocie co najmniej 180 mld zł przez najbliższe 5-6 lat ze strony premiera Donalda Tuska, ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego oraz ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Prezes poinformował, że na koniec lutego 2026 roku NBP dysponuje już rezerwami złota w wysokości aż 570 ton, których obecna wartość, wynosi już ok. 340 mld zł, a wszystkich aktywów rezerwowych 1 bilion 90 mld zł. Poinformował również, że na koniec lutego różnica pomiędzy wartością rezerw w złocie policzoną po średniej cenie zakupu z obecną średnią ceną tych rezerw wynosi około 197 mld zł i te środki przekazywane w transzach przez najbliższe 5-6 lat do Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych (PFIO) powinny posłużyć zakupom uzbrojenia, które zapewni Polsce bezpieczeństwo. Przekazał także, że operacje osiągnięcia zysku na rezerwach złota w NBP odbywałby się sukcesywnie pod racjonalne potrzeby zakupowe uzbrojenia dla polskiego wojska i oznaczałby zmianę struktury rezerw, zmniejszanie części rezerw w złocie i zwiększenie rezerw w USD i Euro. Jednocześnie prezes poinformował, że na podstawie uchwały zarządu NBP rezerwy w złocie będą sukcesywnie powiększane aż do 700 ton, przy czym zakupy te będą realizowane w ilościach i tempie zależnym od sytuacji rynkowej.
Prezes Glapiński nie dokonywał już porównania „Polskiego SAFE 0%” z unijną pożyczką SAFE, mocno podkreślając, że jest to zadanie dla polityków, a on jest najbardziej apolitycznym prezesem NBP po 1990 roku. Ale z oczywistych względów porównanie tych dwóch programów nasuwa się samo, ten unijny program SAFE to pożyczka i to całkiem kosztowana, pożyczając 44 mld euro, czyli 185 mld zł, w ciągu 45 lat, zapłacimy samych odsetek 180 mld zł i to pod warunkiem, że oprocentowanie przez cały ten okres znajdzie się w przedziale 3-4 proc. i nie zrealizuje się w ogóle ryzyko kursowe, co jest w oczywisty sposób założeniem nierealistycznym, przy płynnym kursie złotego. Z kolei „Polski SAFE 0%” to nie pożyczka, tylko coroczne wpłaty z zysku osiągniętego na złocie, co oznacza bezzwrotne przekazywanie środków finansowych rzędu ok. 40 mld zł rocznie przez najbliższe 5 lat, w związku z tym, nie ma w tym przypadku żadnego kosztu odsetkowego. Co więcej, w przypadku „Polskiego SAFE 0%”, nie ma żadnych ograniczeń zakupowych uzbrojenia (kupujemy sprzęt pod autentyczne potrzeby wojska w kraju i dowolnym kraju za granicą), w dowolnych terminach dostosowanych do możliwości produkcyjnych, szczególnie polskiego przemysłu, wreszcie bez żadnych warunków politycznych, które w przypadku środków z UE może dowolnie narzucać Komisja Europejska.
Mimo tych merytorycznych przewag polskiego SAFE nad tym unijnym rządząca koalicja już w zasadzie zdecydowała, że nie jest zainteresowana procedowaniem projektu ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, przygotowanym przez Prezydenta RP. Projekt ten zgodnie z zapowiedzią prezydenta Nawrockiego znalazł się już we wtorek w Sejmie, ale wczoraj marszałek Czarzasty zdecydował, że nie będzie on procedowany i zostanie skierowany do zamrażarki. Mimo tego, że prezes Glapiński rozbił w puch narrację przeciwników „Polskiego SAFE 0%”, to politycy koalicji 13 grudnia i wspierające ich z całych sił zaprzyjaźnione media stają wręcz na głowie, żeby przekonać opinię publiczną, że pożyczka, której zwrot i odsetki to ponad 360 mld zł przyszłych wydatków budżetowych jest jednak lepsza od przekazania przez NBP prawie 200 mld zł na uzbrojenie polskiego wojska.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/755283-prezes-nbp-rozbil-w-puch-narracje-przeciwnikow-polskiego-safe-0
