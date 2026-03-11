Szefowa KE deklaruje, że energetyka jądrowa wraca do łask. Rządy i tak stawiają na atom, nie oglądając się na Brukselę

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas międzynarodowego szczytu w sprawie energii jądrowej w Paryżu / autor: PAP/EPA/ABDUL SABOOR / POOL
Wygląda na to, że władze unijne zrozumiały, że odnawialne źródła energii nie zapewnią bezpieczeństwa energetycznego ani taniej energii. Teraz robią zwrot w kierunku atomu. Szefowa Komisji Europejskiej przyznała, że wycofanie Unii z energetyki jądrowej było strategicznym błędem. I obiecała wsparcie dla małych reaktorów modułowych.

Ropa i gaz drożeją

Komisja Europejska w ramach polityki rozwoju czystych technologii postanowiła nie tylko promować wiatraki i panele słoneczne ale także energetykę jądrową.

Uważam, że to był strategiczny błąd ze strony Europy, która odwróciła się od niezawodnego i niedrogiego źródła energii niskoemisyjnej

— powiedziała Ursula von der Leyen wczoraj na szczycie zorganizowanym przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Przypomniała także, że o…

