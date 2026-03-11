„W obliczu kryzysu rząd kompletnie nie zdał egzaminu. Nie ma obniżki VAT-u, akcyzy i opłat. Zero reakcji na wysokie ceny energii, a teraz na ceny paliw” - powiedział wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej z politykami PiS: Anną Gembicką, Pawłem Rychlikiem, Krzysztofem Cieciórą i Grzegorzem Lorkiem przed stacją paliw Orlen w Warszawie.
„Premier schował się w mysiej dziurze”
Jak wskazał Mateusz Morawiecki, „w obliczu kryzysu rząd kompletnie nie zdał egzaminu”.
Nie ma obniżki VAT-u, akcyzy i opłat. Zero reakcji na wysokie ceny energii, a teraz na ceny paliw. Kiedy poprzedni kryzys uderzył z całą mocą? Zadziałaliśmy natychmiast. Od razu. Jak część z państwa pamięta, stanąłem razem z Danielem Obajtkiem. Wprowadziliśmy odpowiednie mechanizmy na stacji benzynowej, także w Warszawie. Dzisiaj jestem tu, żeby obecnemu premierowi uświadomić, jak się to robi. Robi się to poprzez uruchomienie redukcji opłat, VAT-u i akcyzy
— zaznaczył były premier.
Wtedy cena na pylonach będzie niższa. Może zadziałać natychmiast. Wysokie ceny energii i paliw za chwilę przełożą się na wysokie ceny żywności i kolejną drożyznę PO i Donalda Tuska. To państwo to państwo kasacji programów, inwestycji, programów rozwojowych. Zamiast kasować te programy, niech wreszcie wezmą się do roboty. Wiemy, jak to zrobić. Pokazaliśmy, że jest to możliwe i apelujemy o natychmiastowe działanie, a nie abdykowanie z odpowiedzialności, rezygnację z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Premier schował się w mysiej dziurze
— podkreślił wiceprezes PiS.
„Widzimy brak realnych działań”
Anna Gembicka przypomniała, że „ostatnio z mównicy sejmowej słyszeliśmy, jak Stefan ‘Mercosur’ Krajewski opowiadał, jaka to jest świetna sytuacja w rolnictwie”.
Szkoda, że polscy rolnicy tego nie widzą. Każdy sektor rolnictwa jest w kryzysie. Widzimy brak realnych działań, jeśli chodzi o ochronę Polski przed napływem towarów z Ukrainy i krajów Mercosur. Wzywamy dzisiaj rząd do działania. Jest wiele mechanizmów, które stosowaliśmy i realnie mogą pomóc rolnikom. Dzisiaj słyszymy, że rząd nic nie może. Weźcie się do roboty!
— wezwała była minister rolnictwa.
„Polscy rolnicy jadą na oparach”
Paweł Rychlik zaznaczył, że „polscy rolnicy mówią dzisiaj, że produkcja rolna nie jest opłacalna i często poniżej kosztów produkcji”.
Dlatego polscy rolnicy jadą na oparach i na nich podjeżdżają na stację benzynową i tam widzą cenę za paliwo. Dlatego konieczna jest natychmiastowa reakcja rządu w tej sytuacji. Potrzebne są natychmiastowe działania, które były wdrażane przez rząd PiS. Co dzisiaj robi ten rząd? Doi polskich rolników i nie reaguje. Wzywamy ministra Krajewskiego, żeby niezwłocznie podjęli te kroki, bo jest to możliwe
— zaapelował poseł PiS.
„W świecie Tuska państwo abdykowało”
Grzegorz Lorek podkreślił, że „w świecie Tuska państwo abdykowało w wielu dziedzinach”.
W świecie Tuska kierowca jest bankomatem, ale świat Tuska to jest Polska. Produkcja asfaltu jest pochodną ropy, cena ropy szybuje niesamowicie, a rząd nic z tym nie robi. Brak reakcji ze strony Tuska oznacza, że wiele projektów dla mieszkańców Polski nie zostanie zrealizowanych
— mówił polityk.
„To pokazuje indolencję tego rządu”
Krzysztof Ciecóra ocenił, że „w momencie kryzysu rząd PiS dopłacał rolnikom do cen nawozów, które wtedy wzrosły”.
Wtedy przekazaliśmy 30 mld zł na te nawozy i skorzystało z tego 257 tys. rolników w całej Polsce. Co robi MAP w momencie wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie? Wstrzymuje sprzedaż nawozów i doprowadza do paniki na rynku. Minister Krajewski zapowiadał, że ceny nawozów nie wzrosną więcej niż 5-7 proc. Dzisiaj już wiemy, że to kłamstwo. To pokazuje indolencję tego rządu. Są rozwiązania, które mogą odpowiedzieć na problemy rolników. Dzisiaj żądamy, żeby Stefan Krajewski wziął się do pracy, bo rolnicy potrzebują pomocy tu i teraz
— wskazał poseł PiS.
„Rząd Donalda Tuska nie reaguje”
Wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki zamieścił również specjalne wideo w tej kwestii.
Za naszych rządów reagowaliśmy na kryzysy. Dziś benzyna jest bardzo droga, koszty produkcji rolniczej rosną, a rząd Donalda Tuska nie reaguje
— napisał Mateusz Morawiecki na platformie X.
Jeśli państwo nie zadziała teraz, uderzy to w rolników, a potem w ceny żywności dla wszystkich
— podkreślił były premier.
Dlatego potrzebne są konkretne decyzje: dopłata do paliwa rolniczego - zwrot akcyzy i dopłata do 120 l/ha nawet do 2 zł/l
— zaznaczył.
