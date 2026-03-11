„Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) zaproponowała największe w historii uwolnienie rezerw ropy naftowej, by obniżyć ceny surowca, które gwałtownie wzrosły w wyniku wojny USA i Izraela z Iranem” – poinformował „Wall Street Journal”, powołując się na urzędników zaznajomionych ze sprawą.
Według amerykańskiego dziennika planowany wolumen miałby przekroczyć 182 miliony baryłek. Tyle właśnie kraje członkowskie MAE skierowały na rynek w ramach dwóch transz w 2022 roku, tuż po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę.
Nadzwyczajne spotkanie MAE
Agencja zwołała w tej sprawie nadzwyczajne spotkanie, a ostateczna decyzja spodziewana jest dziś
— ujawnia „WSJ”.
Plan zostanie przyjęty, o ile żaden z krajów członkowskich nie zgłosi formalnego sprzeciwu.
Wczoraj ceny ropy naftowej mocno zniżkowały po tym, gdy prezydent USA Donald Trump ocenił, że konflikt na Bliskim Wschodzie może wkrótce się zakończyć. Dzień wcześniej ceny tego surowca osiągnęły poziomy nienotowane od czerwca 2022 r.
Jak zwraca uwagę agencja Reutera, rynki zareagowały natychmiast na doniesienia „WSJ”, notując spadki cen.
Nadal spodziewamy się, że cena ropy naftowej pozostanie bardzo zmienna, napędzana nagłówkami prasowymi, utrzymując się w szerokim przedziale między 75 a 105 USD w nadchodzących sesjach
— ocenił cytowany przez agencję Tony Sycamore, analityk rynku z IG w Sydney.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
