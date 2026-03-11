Orlen obniżył ceny hurtowe paliw, w tym benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 94 zł za metr sześc. - wynika z danych publikowanych przez koncern. O obniżce cen hurtowych paliw Orlenu poinformował też w mediach społecznościowych minister energii Miłosz Motyka. Ekspert mówi bez ogródek: „To nie obniży drastycznie cen paliw”. Odnosi się też do obietnicy Donalda Tuska, który deklarował, że nie pozwoli na to, by Orlen zarabiał na kryzysowej sytuacji wywołanej wojną na Bliskim Wschodzie.
O ile spadły ceny hurtowe paliw?
„Ceny hurtowe Grupy Orlen w dół po raz pierwszy od wybuchu wojny”
— napisał szef resortu energii Miłosz Motyka w środę na swoim koncie na platformie X.
Odpowiedział mu Janusz Cieszyński, sugerując, że wpływ na rozwój sytuacji ministra energii nie jest duży.
Temperatura z kolei wzrosła i na to miałeś taki sam wpływ Miłosz
— stwierdził były minister cyfryzacji.
Z danych publikowanych przez Orlen wynika, że w przypadku benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 cena hurtowa wynosi dziś 5 178 zł za metr sześc., natomiast wczoraj było to 5 272 zł za metr sześc. - obniżka wynosi więc 94 zł za metr sześc.
Koncern obniżył też o 102 zł za metr sześc. hurtową cenę benzyny bezołowiowej Super Plus 98 do 5 726 zł w stosunku do wczorajszej 5 828 zł za metr sześc.
Jak podaje Orlen, spadła jednocześnie hurtowa cena oleju napędowego Ekodiesel o 164 zł za metr sześc. - dziś wynosi ona 6 195 zł za metr sześc., a wczoraj było to 6 359 zł. Z kolei w przypadku oleju napędowego grzewczego Ekoterm obniżka ceny hurtowej w koncernie wynosi 152 zł za metr sześc. - dziś jest to 4 804 zł za metr sześc. wobec wczorajszej ceny 4 956 zł za metr sześc.
Ekspert: To nie obniży drastycznie cen paliw na stacjach
Portal money.pl zacytował eksperta rynku paliwowego i zarządzającego Polaris-FIZ, Dawida Czopka, który mówi wprost o znaczeniu hucznie ogłaszanych obniżek cen hurtowych paliw.
Orlen na razie nie zmienił wiele w swojej polityce. Po prostu nie będzie stosował marży hurtowej. To cały pomysł. Jednak to nie obniży drastycznie cen paliw. Chodzi o 20-25 groszy. To jest maksymalna kwota, którą można uzyskać
— ocenia Dawid Czopek, przytoczony przez money.pl.
Ekspert wyraził tez opinię o deklaracjach premiera Donalda Tuska.
Premier mówi, że nie pozwoli „nadmiernie zarabiać”, ale Orlen i tak zarobi, ponieważ stosuje – jak wszyscy – trzy rodzaje marż. To marża rafineryjna – uzyskiwana na przerobie ropy, tzw. premia lądowa i marża detaliczna. Najwięcej przynosi pierwsza z marż
— wyjaśnia Dawid Czopek.
Propozycja Przemysława Czarnka
Przemysław Czarnek zaproponował też dwa rozwiązania, które pomogą Polakom.
Tusk łupi Polaków. Tusk nie interweniuje w sytuacji, kiedy ceny paliw galopują, idą w górę i są nieszczęściem dla polskich rolników, dla polskich przewoźników, dla każdego zwykłego Polaka. Dlatego proponujemy obniżenie podatku VAT z 23 proc. do 8 proc., po obniżenie podatku akcyzowego mniej więcej o 10-9 proc. czasowo po to, żeby pomóc zwykłemu Polakowi. Panie Tusku do roboty!
— apelował poseł PiS.
CZYTAJ TEŻ: Olbrzymia drożyzna na stacjach paliw! Premiera to jednak nie obchodzi. Czarnek przedstawił dwa rozwiązania. „Panie Tusku do roboty!”
Taniej do 50 litrów
W poniedziałek Orlen poinformował, że jego marża na olej napędowy została obniżona z 25 groszy „niemal do zera”, co ma ograniczyć skutki gwałtownego wzrostu cen paliw na świecie. Ponadto spółka przekazała, że od 12 marca do 3 maja każdy kierowca korzystający z aplikacji Orlen Vitay przez kolejnych osiem weekendów kupi do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego w cenie obniżonej o maksymalnie 35 groszy.
Od rozpoczęcia ataków Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran cena ropy na świecie gwałtownie wzrosła. O ile przed nimi za baryłkę ropy Brent płacono poniżej 70 dol., to w poniedziałek nad ranem cena skoczyła do 117 dol, następnie spadła do ponad 90 dolarów. Poszły za tym znaczące wzrosty cen paliwa na stacjach benzynowych w Polsce.
Od 28 lutego Izrael i USA prowadzą naloty na Iran. Iran ostrzeliwuje Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, uderzając w amerykańskie bazy wojskowe w tym regionie, jak i w infrastrukturę cywilną. Wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła praktycznie do zamknięcia Cieśniny Ormuz dla ruchu morskiego z Zatoki Perskiej, przepuszczane są głównie dostawy z Iranu. Prawie całkowite zatrzymanie ruchu spowodowało zatory w eksporcie.
