Zapowiadana reforma PIP odstrasza? Najmniej umów o dzieło w historii rejestru ZUS. Pracodawcy zmieniają swoją strategię

ZUS odnotował najmniejszą liczbę zgłoszonych umów o dzieło od początku funkcjonowania swojego rejestru” – wskazuje „Rzeczpospolita”.

Jak podaje dziennik, w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano spadek liczby formularzy RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) o 2,49 proc., przy jednoczesnym spadku liczby umów o dzieło o 6,5 proc. Ma to być kolejny okres, w którym ZUS odnotował najniższe wartości, od kiedy prowadzi rejestr.

Zdaniem cytowanej przez „Rz” Katarzyny Kameckiej z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, to efekt zapowiadanej reformy PIP, gdy już teraz w firmach prowadzone są audyty form zatrudnienia, a pracodawcy rezygnują z tych ryzykownych.

