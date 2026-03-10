Węgierski rząd zakazał eksportu ropy naftowej i niektórych paliw. Do tego wprowadzone zostaną limity cen, które mają chronić konsumentów

Viktor Orban / autor: PAP/EPA/AKOS KAISER / HANDOUT
Viktor Orban / autor: PAP/EPA/AKOS KAISER / HANDOUT

Władze Węgier wydały zakaz eksportu ropy naftowej i niektórych paliw oraz umożliwiły wykorzystanie części rezerw” - podała agencja Reutera. Decyzje mają związek z sytuacją na rynku paliw wynikającą z wojny USA i Izraela z Iranem oraz z problemami z importem ropy z Rosji.

Informację na temat działań rządu Węgier opublikował wczoraj wieczorem na Facebooku minister gospodarki Marton Nagy. Zakaz eksportu obejmuje ropę naftową, olej napędowy oraz benzynę. Dodatkowo władze w Budapeszcie zdecydowały o uwolnieniu rezerw paliwowych wystarczających na 45 dni.

Ochrona indywidualnych konsumentów

Premier Węgier Viktor Orban zapowiedział wprowadzenie limitów cen, które mają chronić indywidualnych konsumentów i firmy przed skutkami wzrostu cen ropy naftowej na światowych rynkach. Obniżone ceny mają obowiązywać dla pojazdów zarejestrowanych na Węgrzech.

Sytuacja sektora paliwowego na Węgrzech jest spowodowana zarówno wysokimi cenami ropy naftowej wynikającymi z wojny z Iranem, jak i wstrzymaniem dostaw rosyjskiej ropy naftowej po uszkodzeniu rurociągu Przyjaźń na skutek ataków rosyjskich dronów na przepompownię ropy na terytorium Ukrainy.

CZYTAJ WIĘCEJ:

TYLKO U NAS. Ceny paliw są zdecydowanie za wysokie. Daniel Obajtek jednoznacznie: Rząd powinien obniżyć VAT i akcyzę

Zakłócenia w cieśninie Ormuz po ataku na Iran. Szef Saudi Aramco: Blokada zagrożeniem dla światowej gospodarki. Skutki będą katastrofalne

Ceny paliw już wzrosły do ok. 8 zł/litr, a rząd Tuska dalej nic nie robi. „Przeczekać się tego jednak tego nie da”

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych