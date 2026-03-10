Kolejny unijny absurd. Firmy paliwowe ostrzegają: Restrykcyjne przepisy dotyczące importu gazu dobiją europejski przemysł

Flagi UE / autor: Fratria
Flagi UE / autor: Fratria

Czy unijne rozporządzenie metanowe to strzał w stopę? Największe firmy paliwowe ostrzegają, że zagraża importowi gazu i ropy, uderza w bezpieczeństwo energetyczne. W grę wchodzi spadek dostaw gazu porównywalny z tym, jaki pojawił się po zakręceniu przez Rosję kurka w 2022 roku. Istnieje ryzyko zamknięcia 40 rafinerii na kontynencie.

Zagrożenie dla Europy

Unia Europejska jest uzależniona od importu paliw kopalnych. Atak Rosji na Ukrainę pokazał, jak groźny i kosztowny jest kryzys dostaw. Teraz konflikt w Zatoce Perskiej winduje ceny, a mimo to w przyszłym roku mają wejść w życie niezwykle kontrowersyjne przepisy dotyczące ograniczenia emisji metanu w ramach polityki ratowania klimatu.

Po ostrzeżeniach eksporterów gazu i ropy (m.in. z USA), według których nowe regulacje zagrażają dostawom,…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych