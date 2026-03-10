Czy unijne rozporządzenie metanowe to strzał w stopę? Największe firmy paliwowe ostrzegają, że zagraża importowi gazu i ropy, uderza w bezpieczeństwo energetyczne. W grę wchodzi spadek dostaw gazu porównywalny z tym, jaki pojawił się po zakręceniu przez Rosję kurka w 2022 roku. Istnieje ryzyko zamknięcia 40 rafinerii na kontynencie.
Zagrożenie dla Europy
Unia Europejska jest uzależniona od importu paliw kopalnych. Atak Rosji na Ukrainę pokazał, jak groźny i kosztowny jest kryzys dostaw. Teraz konflikt w Zatoce Perskiej winduje ceny, a mimo to w przyszłym roku mają wejść w życie niezwykle kontrowersyjne przepisy dotyczące ograniczenia emisji metanu w ramach polityki ratowania klimatu.
Po ostrzeżeniach eksporterów gazu i ropy (m.in. z USA), według których nowe regulacje zagrażają dostawom,…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/755140-kolejny-unijny-absurd-firmy-paliwowe-ostrzegaja